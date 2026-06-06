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Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) μετά την κατάρρευση της γέφυρας «Frei Paolino Baldassari» στην πόλη Sena Madureira, στην πολιτεία Acre της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο από τους τραυματίες, ηλικίας 54 και 36 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

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Η γέφυρα, μήκους 232 μέτρων, είχε κλείσει προληπτικά μία ημέρα νωρίτερα λόγω ενδείξεων στατικής αστάθειας και κινδύνου κατάρρευσης. Το έργο είχε παραδοθεί πριν από περίπου δύο χρόνια, έπειτα από πολυετές αίτημα των κατοίκων για τη σύνδεση των δύο τμημάτων της πόλης. Το κόστος κατασκευής της υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο για ποιον λόγο τα τέσσερα άτομα βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσης, παρά το γεγονός ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Άκρε ανακοίνωσε ότι παρέχει πλήρη στήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Η αναπληρώτρια κυβερνήτης Mailza Assis εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τα θύματα και μετέβη στην περιοχή.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην πόλη, ενώ τεχνικά κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας υποδομών και της κατασκευάστριας εταιρείας έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση ενός έργου που λειτουργούσε μόλις δύο χρόνια.