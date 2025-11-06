«Δεν υπάρχει Κόμμα. Εγώ έχω δηλώσει ότι το Κόμμα, επειδή μου θυμίζει ακριβώς το παλιό πολιτικό σύστημα, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά. Ίσα-ίσα με απωθεί κιόλας. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι συγκινητική αυτή η μεγαλειώδης πολιτική αντίδραση μέσα στην οποία αποτελώ κομμάτι της…Θεωρώ ότι η μοναδική μας ελπίδα είναι πραγματικά αυτή η κοινωνική αντίδραση να οργανωθεί και να προχωρήσει μπροστά» δήλωσε στο zougla η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως με πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συγκεκριμένα της Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, επιχειρήθηκε εκούσια παραπλάνηση της Λάουρα Κοβέσι, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως είπε η Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέας εισηγήθηκε ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα των πολιτικών προσώπων για τη σύμβαση 717- « Η κυρία Παπανδρέου εισηγήθηκε αυτή τη ψευδή νομική πρόταση ότι λόγω παραγραφής, που όπως γνωρίζουν όλοι ο νόμος για την παραγραφή έχει αλλάξει το 2019, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αφήσει όλο το θέμα στα χέρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης και στη Βουλή».

«Και βέβαια, το θέμα είναι πολύ μεγάλο», ανέφερε, «έχει προκαλέσει ήδη ένα σεισμό στις Βρυξέλες».

«Το έχω ξαναπεί, εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφιζα, που συμμετείχα στην εκλογική διαδικασία, όπως πίστευα ότι πρέπει να γίνεται, ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, κατάλαβα ότι πλέον δεν με εκφράζει τίποτα: η Δεξιά δεν είναι αυτό που πίστευα, έβλεπα ότι παντού κυριαρχεί διαφθορά, ότι το προσωπικό όφελος και το κομματικό όφελος είναι πάνω από την κοινωνία και τις ανάγκες της και τις επιθυμίες της, οπότε απείχα. Κακώς».