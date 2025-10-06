«Δυστυχώς μετά από έναν περίπου χρόνο, ο Αλέξης Τσίπρας με επιβεβαιώνει πλήρως», σχολιάζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης με στόρι στο facebook , για την παραίτηση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από το βουλευτικό του αξίωμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επισημαίνει στην ανάρτήσή του πως «Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Πάντοτε σας απευθύνομαι αδιαμεσολάβητα. Σε πρώτο χρόνο. Σε πρώτο πρόσωπο.

Χωρίς διαρροές και κύκλους.

Και πάντα με ειλικρίνεια.

Πέρυσι σας μίλησα για το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε.

Σήμερα απευθύνομαι σε όλους τους δυσαρεστημένους, τους εγκλωβισμένους, τους απογοητευμένους πολίτες που βλέπουν τα κόμματα να μην τα δημιουργούν οι ανάγκες των πολλών, αλλά τα θέλω των λίγων.

Οι πόρτες του Κινήματος Δημοκρατίας είναι ανοιχτές.

Ελάτε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Κίνημα.

Για τη ζωή που μας αξίζει. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.