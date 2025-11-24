Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» για τον ίδιο και τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ, έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τιμωρό με αγγελικό πρόσωπο».

Στην απάντησή του, μέσω Instagram και φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορεί τον Τσίπρα για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» και υποστηρίζει ότι η η «Ιθάκη» θα γίνει «Τιτανικός» για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, όταν αυτός ήταν εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. «Τη δεύτερη, «στο μπουζουξίδικο», τα κατάφερε» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Εξηγεί, μάλιστα, τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνει εκείνη τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».