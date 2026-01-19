Τη βεβαιότητα ότι «υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους» εκφράζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΡΗΤΗ TV, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου,

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay», ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις που χαρακτηρίζει «παντελώς άχρηστες», μιλά για τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πόθεν Έσχες του, τις πολιτικές συνεργασίες και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση με καθαρότητα και ειλικρίνεια.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται ακόμη στη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να επενδύσει στο νησί. Παράλληλα, τοποθετείται για κρίσιμα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Σε προσωπικό επίπεδο, μιλά για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία». Δεν διστάζει να απευθυνθεί στα νέα παιδιά που είναι gay, προτρέποντάς τα να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους, ενώ τονίζει πως στόχος στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι η εξωτερική εικόνα, αλλά «η ομορφιά της καρδιάς».