Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη χρήση του χώρου του “‘Αγνωστου Στρατιώτη”. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (κατάληψη της επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Advertisement

Advertisement

Επίσης, ανατίθενται αρμοδιότητες στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και στην Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης.

Τι αναφέρει η τροπολογία

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η συζήτηση του οποίου ξεκινά το πρωί της Τρίτης.

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της βουλής για την υποστήριξη της τροπολογίας θα κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από το πρόγραμμά του που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου.