Η πολυσυζητημένη τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το απόγευμα στη Βουλή και να τεθεί προς ψήφιση αύριο, Τρίτη.

Η τροπολογία τέθηκε υπόψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σαββατοκύριακο μελετήθηκε διεξοδικά από τους νομικούς συμβούλους του Πενταγώνου, ενώ το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη, πολύωρη σύσκεψη με αντικείμενο τη ρύθμιση και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Παρότι πηγές του Υπουργείου Άμυνας τηρούν σιγήν ιχθύος και παραπέμπουν στις επίσημες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, από το κλίμα που επικρατεί δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων. Οι ευθύνες γύρω από το Μνημείο υπήρξαν μέχρι σήμερα κατακερματισμένες: ο καθαρισμός ανήκε στον Δήμο Αθηναίων, ενώ η Βουλή είχε ευθύνη για τον παρακείμενο χώρο.



Πολιτικές αντιδράσεις και παρασκήνιο

Η ανάθεση της «καυτής πατάτας» στον Νίκο Δένδια προκάλεσε και εσωκομματικά σχόλια, καθώς ορισμένοι ερμήνευσαν την εξέλιξη ως «σεντράρισμα» του υπουργού Άμυνας — ιδιαίτερα μετά τις προηγούμενες δηλώσεις του υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι, την περίοδο της απεργίας πείνας. Κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν αυτά τα σενάρια, ωστόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης αναζωπύρωσε τη συζήτηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Από αύριο αρμόδιος για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης είχε διευκρινίσει ότι το Μνημείο θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο τιμής προς τους πεσόντες και ότι «δεν θα σβηστούν τα ονόματα» που έχουν γραφτεί, παρά μόνο όταν ξεθωριάσουν φυσικά από τις καιρικές συνθήκες.



Οι συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών επανέφεραν το θέμα, «φρεσκάροντας» τα ονόματα που έχουν γραφτεί στο μνημείο και στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην τολμήσει να τα αφαιρέσει. Το Υπουργείο Άμυνας, πάντως, δεν αναμένεται να προβάλει αντιδράσεις, εστιάζοντας πλέον στην εφαρμογή της νέας ρύθμισης.



Το περιεχόμενο της τροπολογίας

Η τροπολογία καθορίζει το νέο πλαίσιο συντήρησης, προστασίας και αστυνόμευσης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου — εξαιρουμένου του πεζοδρομίου.

Προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών για όσους προκαλούν φθορές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, μετά την ψήφιση της τροπολογίας δεν θα επιτρέπονται διαμαρτυρίες, πανό, γκράφιτι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συγκέντρωσης γύρω από το Μνημείο. Η Ελληνική Αστυνομία θα παραμείνει υπεύθυνη για την επιβολή της τάξης, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει τη συντήρηση, καθαριότητα και ανάδειξη του χώρου.



Ο πρωθυπουργός είχε ήδη προαναγγείλει τη νομοθετική πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται εκεί όπου ανήκει — στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.