Την ερχόμενη Τρίτη 22 Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο θεωρείται χώρος εθνικής σημασίας.

Παράλληλα, θα καθορίζεται σαφές πλαίσιο ευθύνης για τη συντήρηση και την αστυνόμευση του μνημείου, με στόχο –όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές– «την προστασία της ιστορικής και συμβολικής του αξίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία έχουν γραφτεί μπροστά από τους εύζωνες, δεν θα σβηστούν. Όπως τόνισε, θα παραμείνουν στη θέση τους «μέχρι να ξεθωριάσουν φυσικά, λόγω των καιρικών συνθηκών».