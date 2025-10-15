«Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και ανακοίνωσε ότι η επίμαχη τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Τι θα γίνει με τα ονόματα των νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι αποτελεί αίτημα της κοινωνίας να τιμάται στο Μνημείο μόνο η μνήμη των νεκρών ενώ τοποθετήθηκε και για το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στο σβήσιμο των ονομάτων όσων έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη:

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι” οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».