Η ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλλαγή αρμοδιοτήτων στην προστασία και λειτουργία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έτσι ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά κατάληψης, προκάλεσε μία «καταιγίδα» από σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι, διαβάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού περί απόφασης της κυβέρνησης να αναθέσει «την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», εκτίμησαν ότι αυτό σημαίνει παρέμβαση του στρατού αν γίνει κάποια απόπειρα διαμαρτυρίας και κατάληψης στο μνημείο, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που «διάβασαν» πίσω από την είδηση μία προσπάθεια «αδειάσματος» του Νίκου Δένδια.

Μπροστά σε αυτόν το θόρυβο κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να διευκρινίσουν λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού:

«Σχετικά με την είδηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη επισημαίνεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας – συντήρησης – καθαριότητας του μνημείου».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου:

«Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το μνημείο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε επισκέπτη. «Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε», τονίζει στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.