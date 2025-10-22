Η απόφαση της κυβέρνησης για την νομοθετική «προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη», ελήφθη με αξιοπερίεργο ερασιτεχνισμό και με αρνητικούς συνειρμούς, καθώς την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεσπόζει ακόμα η πάρα πολύ πρόσφατη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Και όπως σχολιάζει ο Τέρενς Κουίκ σε βίντεο, δεν μπορεί να ξεχαστεί και ο τρόπος που έγινε η διαχείριση τις πρώτες ώρες και μέρες στη σκηνή της φονικής – εγκληματικής σύγκρουση των Τεμπών.
Διαχείριση γεγονότων που προκαλούν επιπλέον ερωτηματικά στους πολίτες για το πώς, γενικά, η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα πολλαπλά καθημερινά τους προβλήματα και ζητήματα. Καταλήγοντας σε ένα συμπέρασμα, ότι τελικά είναι άξια της τύχης της απέναντι στην δυσαρέσκεια και στην διαμαρτυρία που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά.