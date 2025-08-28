Την παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού στην Εισαγγελία Βόλου είναι διατεθειμένη να ζητήσει η προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλίας, Ρέα Γεωργίου, για την αποκατάσταση της στοάς Ματσάγγου που μετατράπηκε από επιχειρηματία της πόλης σε καφέ-μπαρ.

Ελένη Ανδρέου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ποια είναι η στοά Ματσάγγου

Η στοά της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου αποτελεί ιστορικό τοπόσημο της πόλης του Βόλου και είναι χαρακτηρισμένη από 3 υπουργεία ως διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το dikastiko. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται παράνομη.

Advertisement

Advertisement

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news, ο ιδιοκτήτης του μπαρ προχώρησε σε διαμόρφωση του χώρου με αψίδες, κουρτίνες, πλακάκια και είδη υγιεινής, κτισμένους πάγκους και τραπεζάκια, προκειμένου να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά τη στοά, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων.

Ελένη Ανδρέου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Αναρωτιόμαστε από πού πήρε άδεια αυτός ο τύπος με το μπαρ/καφετέρια για να καταστρέψει ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια του Βόλου», έγραψε σε ανάρτησή της η καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελένη Ανδρέου.

Με την παρέμβαση στην Εισαγγελία, αναμένεται να ζητηθεί η αποξήλωση όλων των παράνομων κατασκευών και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο, προκειμένου να αποκατασταθεί ο διατηρητέος χαρακτήρας της στοάς.

Ελένη Ανδρέου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(με πληροφορίες από dikastiko.gr)