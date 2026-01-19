«Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

«Με τους εκπροσώπους των αγροτών, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, εις βάθος, ετέθησαν θέματα, κάποια λύθηκαν και υπήρξαν και απαντήσεις. Εκεί καθορίστηκε η μείωση επιπλέον δέκα λεπτών στο αγροτικό πετρέλαιο, λόγω κατάργησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος είναι καταργημένος» σημείωσε, προσθέτοντας πως «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε θέσει εξαρχής το θέμα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που θα αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Αναφερόμενος στους τέσσερις λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει ενισχύσεις, είπε «μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣΚΑΠ), με ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές, με προγράμματα de minimis, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μηδενιστεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης».

Όσο για το τι απαγορεύει ρητά, ο κ. Κέλλας πρόσθεσε: «να δοθούν επιχορηγήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν από τον κρατικό προϋπολογισμό και την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τέτοιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις όπως να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ή να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις που μιλάμε για ένα ποσό 3,6 δισ., όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι».