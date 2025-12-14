Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραχώρησε μια σπάνια, προσωπική συνέντευξη και πρωταγωνίστησε σε μια εντυπωσιακή, λαμπερή φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace, απόλυτα εναρμονισμένη με το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φωτογραφήθηκε στην αθηναϊκή κατοικία της για το γνωστό περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

Στη συνέντευξή της, εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της που θα περάσει φέτος τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα».

Σε άλλο σημείο, μίλησε με θερμά λόγια για τη χώρα και τους ανθρώπους της, λέγοντας: «Ελλάδα για μένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους».

Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις, τόνισε πως «η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος έταιρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος», προσθέτοντας ότι ανυπομονεί «για τα επόμενα κεφάλαια και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα αλλάξουμε την Ιστορία».

Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό της για τις Ελληνίδες, δηλώνοντας: «Οι γυναίκες που γνώρισα σε αυτήν τη χώρα είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές».