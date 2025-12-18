Δεξίωση στην Αμερικανική πρεσβευτική κατοικία παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης η Κίμπερλι Γκιλφοίλ και υποδέχτηκε καλεσμένους από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα οργάνωσε μια βραδιά με στόχο να ευχαριστήσει όλους εκείνους που την υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στη χώρα μας.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Βασίλης Αποστολόπουλος, Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης. Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Πηγή Φωτογραφιών: NDP Photo Agency