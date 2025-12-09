Επίσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας πραγματοποίησε σήμερα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Την Αμερικανίδα πρέσβειρα υποδέχθηκε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ενώ στη συνέχεια την ξενάγησε και στο πλοίο «Hellas Liberty».

Το «Hellas Liberty», αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», είναι ένα ιστορικό πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με την παράδοσή του να χρονολογείται στις 18 Δεκεμβρίου 1943. Το πλοίο, που ονομάστηκε προς τιμήν του Αμερικανού συνδικαλιστή Αρθουρ Μ. Χάντελ, είχε πολυετή πορεία, λειτουργώντας αργότερα (από το 1956) και ως μεταφορικό καλωδίων για την AT&T.

Το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα και μετατράπηκε στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty» το 2010. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά.