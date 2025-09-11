Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Ντάγκ Μπέργκαμ και στη συνάντηση που είναι σε εξέλιξη το βασικό θέμα συζήτησης είναι η συμμετοχή του αμερικανικού πολυεθνικού κολοσσού, Chevron. Όπως ανακοινώθηκε χθες, η αμερικανική εταιρεία μαζί με τη HELLENiQ Energy κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου.

Τη σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης που αναμένεται να δώσει πολλαπλά οφέλη -από οικονομικά έως γεωπολιτικά- στην ελληνική πλευρά, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Χαϊδάρι.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας, για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», ανέφερε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός.

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μεταξύ άλλων στη δήλωση του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.