«Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, καθώς και οι συμπρόεδροι του National Energy Dominance Council των ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή δέσμευσή τους στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένου του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδιού για την περιφερειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα» αναφέρεται σε κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ, που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου Ενέργειας 3+1 στο Ζάππειο.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε «ευρύτερα projects περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και μελλοντικά, εντός του πλαισίου του India Middle East Europe Corridor, την ενεργειακή ανάπτυξη και συνεργασία στην προστασία ενεργειακών υποδομών».

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν για τη χρήση του format 3+1 για τη στήριξη του «στόχου της διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών της περιοχής μέσω της μείωσης της εξάρτησης από κακόβουλους δρώντες και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας για παράκαμψη των κυρώσεων στο πετρέλαιο και χρηματοδότηση της συνέχισης του πολέμου της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί διαβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία Ευρώπης- Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές. Οι υπουργοί στοχεύουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για να αναπτύξουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 για την ανατολική Μεσόγειο» συμπληρώνεται σχετικά.

Η ιδέα της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς την Ευρώπη έχει επιστρέψει στην ατζέντα, δήλωσε στη Jerusalem Post o υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Ιλάι Κοέν, την Πέμπτη μετά από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην πιθανότητα κατασκευής ενός αγωγού αερίου» είπε ο κ. Κοέν. «Αυτή είναι μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν, και τώρα έχει επιστρέψει. Οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι τώρα να αναλάβουν μεγάλο ρόλο» πρόσθεσε.

Ο Κοέν υπογράμμισε πως η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την ενέργεια ζήτημα εθνικής ασφαλείας, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το πρόγραμμα. «Σκοπός είναι να φτιαχτεί ένας διάδρομος υποδομών που θα παρέχει εναλλακτική στη διαδρομή της ρωσικής ενέργειας και θα παρακάμπτει και τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση τιμών» πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε, «ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε και σκοπός τώρα είναι η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι σημαντικό βήμα…υπάρχει το σχέδιο του διαδρόμου υποδομών IMEC, που είχε προταθεί τόσο από την κυβέρνηση Τραμπ όσο και την κυβέρνηση Μπάιντεν, που προορίζεται να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη. Η κύρια ιδέα είναι η μεταφορά πόρων από τις χώρες του Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ στην Ευρώπη- από εκεί που παράγεται η ενέργεια, εκεί που χρειάζεται».