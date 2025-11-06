Η ιδέα της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς την Ευρώπη έχει επιστρέψει στην ατζέντα, δήλωσε στη Jerusalem Post o υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Ιλάι Κοέν, την Πέμπτη μετά από συνάντηση υπουργών Ενέργειας από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην πιθανότητα κατασκευής ενός αγωγού αερίου» είπε ο κ. Κοέν. «Αυτή είναι μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν, και τώρα έχει επιστρέψει. Οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι τώρα να αναλάβουν μεγάλο ρόλο» πρόσθεσε.

Η ιδέα της κατασκευής ενός αγωγού από τα κοιτάσματα του Ισραήλ μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου έχει κάνει την εμφάνισή της αρκετές φορές μέσα στα τελευταία χρόνια, ωστόσο «έμενε στο ράφο» λόγω υψηλού κόστους ή τεχνικών ζητημάτων. Ωστόσο ο Κοέν υπογράμμισε πως η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την ενέργεια ζήτημα εθνικής ασφαλείας, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το πρόγραμμα.

«Σκοπός είναι να φτιαχτεί ένας διάδρομος υποδομών που θα παρέχει εναλλακτική στη διαδρομή της ρωσικής ενέργειας και θα παρακάμπτει και τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση τιμών» πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε, «ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε και σκοπός τώρα είναι η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι σημαντικό βήμα…υπάρχει το σχέδιο του διαδρόμου υποδομών IMEC, που είχε προταθεί τόσο από την κυβέρνηση Τραμπ όσο και την κυβέρνηση Μπάιντεν, που προορίζεται να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη. Η κύρια ιδέα είναι η μεταφορά πόρων από τις χώρες του Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ στην Ευρώπη- από εκεί που παράγεται η ενέργεια, εκεί που χρειάζεται».