Ανταπόκριση – Βρυξέλλες

Τρία ζητήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα αλλά και για το ευρωπαϊκό μέλλον ξεχώρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες: την ευρωπαϊκή άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τη στεγαστική κρίση, την οποία χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη χαρακτήρισε σε έκθεσή του ως απειλή για τη δημοκρατία.

Ακόμη ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία και το συνέδεσε με την αντίστοιχη απόφαση για κυρώσεις προς της Μόσχα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ σημειώνοντας: «προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος».

«Από τα πολλά ζητήματα που έχουμε στη σημερινή ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία, στα οποία αποδίδω πολύ ιδιαίτερη σημασία» είπε ο Πρωθυπουργός :

«Ευρωπαϊκή άμυνα 360 μοιρών»

Ξεκινώντας από το πρώτο ζήτημα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη κάνει ουσιαστικά βήματα προς μια κοινή αμυντική πολιτική και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη νέα στρατηγική προσέγγιση που καλύπτει «όλες τις διαστάσεις ασφάλειας της Ένωσης».

«Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας, τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας ικανοποίηση που «στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, όπως υπενθύμισε, αποτελεί πάγια ελληνική θέση, καθώς καλύπτει τόσο τα ανατολικά όσο και τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές και από τον Νότο.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία των ελληνικών πρωτοβουλιών για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση, σημειώνοντας ότι «φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και να εντάσσονται στον Οδικό Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ 2030, όπως παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».

Πρόταση Μητσοτάκη στην ΕΕ για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού για την άμυνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Politico την Πέμπτη, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «σημείο καμπής» και χρειάζεται να κάνει το επόμενο βήμα προς την αυτοδύναμη ευρωπαϊκή άμυνα τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της άμυνάς της, προτείνοντας τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού δανειακού μηχανισμού για την υποστήριξη στρατηγικών αμυντικών έργων.

«Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο «για να καλέσει την Ένωση να προχωρήσει περαιτέρω σε αυτό το σημείο καμπής».

«Υπάρχει ένα προφανές πρόβλημα. Δεν το συζητάμε ανοιχτά, αλλά θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο θα διαθέτουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό δανειακό μηχανισμό που θα στοχεύει στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Θα το υποστήριζα σίγουρα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που πληρούν σαφώς τα κριτήρια του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος… Ας χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα για να κάνουμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο.»

Αναφερόμενος στην ανάγκη κοινών επενδύσεων και προμηθειών, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε:

«Νομίζω ότι η πρόκληση είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται από όρους που θα μας ωθήσουν προς την κατεύθυνση μιας ισχυρότερης προετοιμασίας».

Η προετοιμασία αυτή, όπως είπε, θα περιλαμβάνει κοινές προμήθειες, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ιδίως drones και τεχνητή νοημοσύνη.

«Πιστεύω ότι η Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να διαδραματίσουν σαφή ρόλο» σημείωσε.

Ανταγωνιστικότητα και ενέργεια: «Δεν υπάρχει ανάπτυξη με υψηλό κόστος»

Το δεύτερο σημείο που ανέδειξε ο κ. Μητσοτάκης αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την οποία συνέδεσε άμεσα με την ενέργεια και το κόστος για επιχειρήσεις και πολίτες.

«Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Πρόσθεσε ότι «χαίρομαι γιατί αυτό πια αναγνωρίζεται, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να συνδεθεί η ανταγωνιστικότητα με τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, μέσα από διασυνδέσεις και δίκτυα που θα μειώσουν το κόστος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση, λέγοντας ότι «η Ελλάδα συμφωνεί με τον κλιματικό στόχο για το 2050», αλλά ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με ρεαλισμό και ισορροπία:

«Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές για το κλίμα δεν θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ούτε την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα με τις τεχνολογίες που ήδη έχουμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε εκείνες που είναι ακόμη δαπανηρές ή ανώριμες.»

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του στο POLITICO προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες:

«Έχω ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός…Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να ισορροπηθεί με την ανταγωνιστικότητα και να προάγει, ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει, την κοινωνική συνοχή».

«Δεν μου αρέσει να το εκφράζω με αριθμούς, αλλά το τελευταίο 10, 15 ή 20 τοις εκατό της πράσινης μετάβασης είναι, αυτή τη στιγμή, τρομακτικά ακριβό και δεν διαθέτουμε καν τις τεχνολογίες για να το υλοποιήσουμε», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία» δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο.

Στέγαση: «Να μη νιώθουν οι νέοι ότι το σπίτι είναι άπιαστο όνειρο»

Το τρίτο ζήτημα στο οποίο στάθηκε ο πρωθυπουργός είναι η στεγαστική κρίση.

«Χαίρομαι γιατί συζητείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» είπε και πρόσθεσε ότι «Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης». Επιπλέον, έφερε ως παράδειγμα το μέτρο που προβλέπει ότι «στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το θέμα έχει και ευρωπαϊκή διάσταση, σημειώνοντας ότι «πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προβληματισμός να χρησιμοποιήσει κοινοτικούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα».

«Οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο» είπε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται ικανοποιημένη από την πορεία των διαβουλεύσεων, θεωρώντας ότι έχει καλύψει τις θέσεις της στα περισσότερα ζητήματα, από τη Μέση Ανατολή και την προστασία των χριστιανών κοινοτήτων από τις βίαιες επιθέσεις των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την άμυνα έως την πράσινη ανάπτυξη και τη στήριξη των ΜΜΕ.





