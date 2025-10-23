Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι ο χρόνος δεν ήταν ο κατάλληλος.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν ένιωθα ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει. Οπότε την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης απογοήτευση για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. «Ειλικρινά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχω καλές συζητήσεις, αλλά μετά δεν καταλήγουν πουθενά. Απλά δεν πηγαίνουν πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυρώσεις στους πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Παράλληλα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για ακόμη πιο σκληρές κυρώσεις στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και συζητά την αξιοποίηση δεσμευμένων κρατικών ρωσικών κεφαλαίων προς όφελος της Ουκρανίας, παρά τις επιφυλάξεις.

Ρούμπιο: Συνεχίζουμε να θέλουμε συνάντηση με τη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνουν συνομιλίες με αυτή της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, παρά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους μερικές ώρες νωρίτερα.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Ικανοποίηση της Ουκρανίας

Η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον εξήρε χθες Τετάρτη τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Όλγα Στεφανίσινα μέσω X.

