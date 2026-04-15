14.09 Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

13:55 Συζητήσεις ΗΑΕ – Ιράν για αποκλιμάκωση

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, σχετιά με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στον πόλεμο Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο WAM. Η επικοινωνία, σπάνια μεταξύ των δύο χωρών, πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιφερειακό πλαίσιο, καθώς τα ΗΑΕ έχουν καταδικάσει στο παρελθόν ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές ενέργειες».

13:45 Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν «τρομερά» μόλις διευθετηθεί ο πόλεμος

Σε συνέντευξη του, ο Τραμπ λέει ότι αν δώσεις στο Ιράν πυρηνικά όπλα, «ο κόσμος θα τιναχτεί στον αέρα». Προσθέτει ότι μόλις διευθετηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν «τρομερά», προσθέτοντας ότι θα μειωθούν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Τραμπ περιγράφει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, που υπογράφηκε το 2015, ως τη «χειρότερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ». Προσθέτει ότι αν οι ΗΠΑ δεν βομβάρδιζαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι, το καθεστώς θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ισραήλ και τους γείτονές της στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις ΗΠΑ.

13:36 Τραμπ προς Σι: «Μην δίνεις όπλα στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας του να μην προμηθεύει όπλα στο Ιράν, και ότι ο Σι απάντησε πως «ουσιαστικά δεν το κάνει».Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση σε συνέντευξή του στο Fox News, σύμφωνα με αποσπάσματα που μεταδόθηκαν σήμερα.

13:25 Σλοβακία: Προς παράταση το μέτρο για το όριο στην αγορά diesel

H αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω των Στενών του Ορμούζ που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά ωθούν την κυβέρνηση της Σλοβακίας στη διατήρηση των έκτακτων μέτρων για τα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα διατηρήσει το πλαφόν στην αγορά καυσίμου diesel ενώ θα αυξήσει τις τιμές για οδηγούς με ξένες πινακίδες, όπως μεταδίδει το Reuters.

13:14 Φρουροί της Επανάστασης: Απειλές αντιποίνων για τον αμερικανικό αποκλεισμό

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εισαγωγών και εξαγωγών στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν, εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ.

13:01 Ερντογάν: H Tουρκία εργάζεται για επέκταση της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη στην περιοχή. Η Τουρκία εργάζεται για την παράταση της εκεχειρίας, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη συνέχιση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, πρόσθεσε.Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Iράν, παρά τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται. «Τα προβλήματα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να επιλυθούν εάν οι πλευρές επικεντρωθούν στα οφέλη της ειρήνης», τόνισε.

12:46 Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ πρόκειται να αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

12:36 Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δηλώνει ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή της να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα βαθύνει τον πολιτικό διχασμό στη χώρα.Η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει την απόφαση για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, σημείωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε: «Θέλουμε συνολική κατάπαυση του πυρός, όχι επιστροφή σε σχεδόν καθημερινά ισραηλινά πλήγματα και στοχευμένες δολοφονίες»

12:20 Η σχεδόν πλήρης διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν συνεχίζεται για 47η ημέρα

📵 #Iran's internet blackout is now entering its 47th day after 1104 hours without international connectivity for the general public.



The measure continues to severely limit Iranians' ability to check on the safety of friends and loved ones across borders. pic.twitter.com/wf9GeQKmXv — NetBlocks (@netblocks) April 15, 2026

12:13 Πεζεσκιάν: Οποιαδήποτε προσπάθεια να αναγκαστεί το Ιράν να παραδοθεί είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λέει ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες των ΗΠΑ ή του Ισραήλ να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι «καταδικασμένες να αποτύχουν και το ιρανικό έθνος δεν θα δεχτεί ποτέ μια τέτοια προσέγγιση». Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης την Τετάρτη, ο Πεζεσκιάν λέει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια. Αντίθετα, ο πρόεδρος λέει ότι «[το Ιράν] πάντα τόνιζε την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες». Τα σχόλιά του, που αναφέρθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έρχονται μετά την δήλωση του Τραμπ ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν στο Πακιστάν «τις επόμενες δύο ημέρες», αλλά η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

12:07 Ο ισραηλινός στρατός διατάσσει εκκένωσαη περιοχών νότια του ποταμού Ζαχράνι

«Οι επιδρομές συνεχίζονται και ο στρατός επιχειρεί με ισχύ στην περιοχή. Ως εκ τούτου και για την ασφάλειά σας, σας ζητούμε να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην αραβική γλώσσα, στην πλατφόρμα Telegram.

12:00 Ιρανός υπουργός Επιστημών: «Ο εχθρός δεν τηρεί ηθικούς κανόνες ούτε νόμους»

Ο υπουργός Επιστημών του Iράν δήλωσε ότι η χώρα του «αντιμετωπίζει έναν εχθρό που δεν τηρεί τους ηθικούς κανόνες, τους νόμους ούτε οποιοδήποτε άλλο σύστημα», κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Ερευνας στην Tεχεράνη, το οποίο επλήγη από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν την έκταση των ζημιών στο κτίριο, ενώ ο υπουργός Χοσεΐν Σιμαέι Σαράφ πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί στη χώρα παραμένει εκτεθειμένη σε κίνδυνο».

11:53 Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών: Οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς σαφές σχέδιο εξόδου

Την απογοήτευσή της για την στάση των ΗΠΑ που από κοινού με το Ισραήλ επιτέθηκαν αεροπορικώς στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, δίχως να έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τους επιχειρησιακούς τους στόχους εξέφρασε η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών.«Νιώθω πολύ απογοητευμένη και θυμωμένη που οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς σαφές σχέδιο εξόδου. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν ξεκινήσαμε εμείς. Ήταν ένας πόλεμος που δεν θέλαμε. Χωρίς σαφή ιδέα για το τι προσπαθούσαν να επιτύχουν.Ως αποτέλεσμα, τα Στενά του Ορμούζ είναι τώρα αποκλεισμένα» σχολίασε η Ρέιτσελ Ριβς.

11:39 Η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου καλεί σε επαγρύπνηση για «ψευδή εικόνα» από τις Ισραηλινές Δυνάμεις

Η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Foreign Press Association) καλεί τους δημοσιογράφους να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αποδοχή υλικού που διανέμουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χωρίς επαλήθευση», μετά τη δημοσιοποίηση από τον ισραηλινό στρατό ψηφιακά τροποποιημένης εικόνας Λιβανέζου δημοσιογράφου που σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα, τον οποίο το Ισραήλ κατηγόρησε ως στέλεχος της Χεζμπολάχ. Έωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και εικόνα του δημοσιγράφου αλλά: «Η εικόνα αυτή αποδείχθηκε ψευδής», αναφέρει η Ενωση, προσθέτοντας ότι είχε ως στόχο να «δυσφημίσει» τον Σουέιμπ.«Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πολέμων, έχει καταστεί συνήθης πρακτική από τον ισραηλινό στρατό να δυσφημεί δημοσιογράφους και να σπέρνει αμφιβολίες, δημοσιεύοντας ανακριβείς πληροφορίες και προβάλλοντας ισχυρισμούς χωρίς σαφή αποδεικτικά στοιχεία», προσθέτει η οργάνωση.

11:32 Fars: Ιρανικό τανκερ διήλθε των Στωνών του Ορμούζ

Ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις φέρεται να διέσχισε με επιτυχία τα διεθνή ύδατα και τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να αποκρύψει την πορεία του, διατηρώντας ενεργοποιημένο το σύστημα αναγνώρισης θέσης του, πριν εισέλθει στα χωρικά ύδατα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Fars.

11:27 Ο Λαβρόφ πιέζει για διάλογο σχετικά τα Στενά του Ορμούζ και υπερασπίζεται τη στάση του Ιράν για τα πυρηνικά

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου κατανοούν ότι το Ιράν δεν θα είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν υπήρχε η «αμερικανική επιθετικότητα», δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα. Είπε ότι η Μόσχα πιέζει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί λύση σχετικά με το Στενό του Ορμούζ. Η Ρωσία θα αποδεχθεί οποιαδήποτε λύση στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τεχεράνης, δήλωσε επίσης ο υπουργός. «Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει καταγράψει ποτέ ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου του Ιράν προοριζόταν για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ θα είναι ρεαλιστές και θα απέχουν από τη συνέχιση της επιθετικότητάς τους στη Μέση Ανατολή, η οποία βλάπτει ακόμη και τους συμμάχους τους».

11:19 Το Ιράν θα προσπαθήσει να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Το Ιράν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά λιμάνια εκτός του νότιου τμήματος της χώρας, προκειμένου να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Mehr News.

11:13 Το Ιράν θέλει αποζημίωση ύψους 270 δισ. δολαρίων

Το Ιράν ζήτησε να λάβει αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ η χώρα παραμένει αμετάπειστη και οι περιφερειακές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.Ο απεσταλμένος της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Τρίτη (14/04) σύμφωνα με το Al Jazeera ότι πέντε χώρες της περιοχής πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση, βασιζόμενος στην κατηγορία του ότι τα εδάφη τους χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

11:03 ΔΟΑΕ: Πρέπει να συμπεριληφθούν «πολύ λεπτομερή» μέτρα επαλήθευσης των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν σε ενδεχόμενη συμφωνία με ΗΠΑ

«Το Ιράν έχει ένα πολύ φιλόδοξο και εκτεταμένο πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως όλα αυτά θα απαιτήσουν την παρουσία επιθεωρητών της IAEA», δήλωσε ο Γκρόσι σε δημοσιογράφους στη Σεούλ, όπως μεταδίδει το AP. «Διαφορετικά, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει η ψευδαίσθηση μιας συμφωνίας», πρόσθεσε. Σημείωσε ακόμη ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την πυρηνική τεχνολογία «απαιτεί πολύ λεπτομερείς μηχανισμούς επαλήθευσης».

10:52 Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν σε Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η εξέλιξη έρχεται καθώς το Πακιστάν προετοιμάζεται για έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ – μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο της New York Post την Τρίτη ότι «κάτι θα μπορούσε να συμβεί» στην Ισλαμαμπάντ τις «επόμενες δύο ημέρες». Τα ταξίδια του Σαρίφ στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ θα διεξαχθούν «σε διμερές πλαίσιο», δήλωσε το υπουργείο το πρωί της Τετάρτης.Στην Τουρκία, ο Σαρίφ θα συμμετάσχει στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας και θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλους ηγέτες στο περιθώριο του φόρουμ.

10:45 CNN:Το Ιράν απομακρύνει τα συντρίμμια που φράζουν τις εισόδους στις υπόγειες «πόλεις πυραύλων» του

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι το Ιράν άρχισε να απομακρύνει τα συντρίμμια που φράζουν τις εισόδους των υπόγειων πυραυλικών του βάσεων, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.Οι εικόνες της Τετάρτης 15/ 04 έδειξαν βαρέα μηχανήματα να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τις εισόδους των σηράγγων και να τα φορτώνουν σε κοντινά φορτηγά, σε μια προσπάθεια επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το CNN.

NEW: Satellite images show Iran using heavy equipment to dig out missile launchers trapped in underground tunnels during the ceasefire.



Recent US intelligence estimates that roughly half of Iran’s missile launchers remain intact after a month of fighting.



Many were likely… pic.twitter.com/BFgtdkw6CE — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

10:36 Το Ιράν λέει πως δεν υπάρχει «καμία πληροφορία» για νέες συνομιλίες

Ο Τραμπ – μιλώντας για την πιθανότητα περαιτέρω συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν – δήλωσε ότι «κάτι θα μπορούσε να συμβεί» στην Ισλαμαμπάντ τις «επόμενες δύο ημέρες». Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου μια διπλωματική πηγή δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες» για περαιτέρω συνομιλίες. Το IRNA ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν μηνύματα μεταξύ της Τεχεράνης και του Πακιστάν – το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής – αλλά δεν υπήρξε τίποτα επιβεβαιωμένο. Η πηγή ανέφερε ότι το Πακιστάν «παραμένει προσηλωμένο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης» μετά τις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ που έληξαν χωρίς συμφωνία. Η εκεχειρία δύο εβδομάδων λήγει στις 22 Απριλίου.

10:25 WSJ: Το καθεστώς του Ιράν έχει αλλάξει προς το χειρότερο

Ο αμερικανοϊσραηλινός βομβαρδισμός επιτάχυνε την άνοδο σκληροπυρηνικών θρησκευτικών κύκλων, εγείροντας αμφιβολίες για διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με ανάλυση στη Wall Street Journal. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και άλλοι σκληροπυρηνικοί έχουν αναδειχθεί, εντείνοντας τις κατασταλτικές πολιτικέ, προστίθεται. Το κενό φαίνεται να καλύπτεται από νέους ριζοσπαστικούς ηγέτες που δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για πολιτικούς συμβιβασμούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

10:15 Διαψεύδει το Πεκίνο τους FT περί χρήσης από το Ιράν κινεζικού δορυφόρου για πλήγμτα σε βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, διέψευσε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παροχή στρατιωτικής στήριξης από το Πεκίνο προς το Ιράν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, οι σχετικές πληροφορίες είναι «εντελώς κατασκευασμένες».

10:11 Η Ρωσία επαναλαμβάνει την προσφορά της να παραλάβει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Καθώς εντείνονται οι εικασίες για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες, η Ρωσία επανέλαβε την προσφορά της να «επιλύσει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετατροπή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε καύσιμο ή στην αποθήκευση του υλικού «με τρόπους αποδεκτούς από το Ιράν, χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμά του για ειρηνικό εμπλουτισμό», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

10:00 Τραμπ: Αγριεύει η κόντρα με τον Πάπα – «Πείτε του ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 άοπλους διαδηλωτές»

09:49 Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτυπά όχημα 20 χλμ. νότια της Βηρυτού σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ του Λιβάνου



09:30 Haaretz: Το Ισραήλ κατεδαφίζει χωριά στον Λίβανο

«Συμπεριφερόμαστε ακριβώς όπως στη Γάζα», ανέφερε στρατιωτική πηγή στην ισραηλινή εφημερίδα, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια λίστα σπιτιών προς κατεδάφιση και μετράμε την επιτυχία με βάση τον αριθμό των κτιρίων που καταστρέφονται μέσα σε μία ημέρα».Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν χρησιμοποιηθεί μπουλντόζες για την ισοπέδωση χωριών κοντά στα σύνορα, με στόχο τη δημιουργία χώρου για «μόνιμα» στρατιωτικά φυλάκια.Η Haaretz αναφέρει επίσης ότι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθηθεί σε τρίτη γραμμή χωριών από τα σύνορα, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια του ποταμού Λιτάνι.

09:21 CNN: Ο Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα είναι εκ νέου επικεφαλής της αμερικανικής πλευράς στις συνομιλίες με το Ιράν που αναμένεται πλέον να αρχίσουν στο τέλος της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, όπως μεταδίδει το CNN. Ο Βανς ήταν μαζί με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ οι κεντρικοί διαπραγματευτές της αμερικανικής πλευράς κατά τον πρώτο γύρο που έλαβε επίσης χώρα στην πακιστανική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα. Ιρανός βουλευτής δήλωσε ότι η Τεχεράνη συναινεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ακόμη και αν δεν θεωρεί φερέγγυες και αξιόπιστες τις ΗΠΑ.

09:13 Εκτόξευση τουλάχιστον 20 ρουκετών από ταον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ

Περίπου οκτώ από τους πύραυλους αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιποι πύραυλοι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να υπάρξουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

09:09 Πέντε νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων NNA τα θύματα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που είχε ως στόχο την πόλη Ανσαρίγια στο νότιο Λίβανο.

09:00 Reuters: Δεν έσπασε το μπλόκο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ το κινεζικό δεξαμενόπλοιο

Το δεξαμενόπλοιο «Rich Starry», στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις λόγω διασυνδέσεων με το Ιράν, επέστρεψε στα Στενά του Ορμούζ σήμερα Τετάρτη (15 Απριλίου), καθώς δεν κατάφερε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα πλοία που προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

08:51 Haaretz: Διπλασιασμό των στρατιωτικών θέσεων που έχει στο νότιο Λίβανο επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός

Η εφημερίδα Haaretz ανέφερε, επικαλούμενη πηγές, ότι ο ισραηλινός στρατός εργάζεται για την εγκατάσταση πρόσθετων στρατιωτικών θέσεων στο νότιο Λίβανο, με σχέδια να διπλασιάσει τον αριθμό τους στην επόμενη φάση.Η εφημερίδα ανέφερε, επικαλούμενη αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, ότι οι επιχειρησιακές μέθοδοι στον Λίβανο είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

08:40 Θα πρέπει να μείνετε στην Ισλαμαμπάντ – κάτι μπορεί να συμβαίνει, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν «τις επόμενες δύο ημέρες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην New York Post.. Η εφημερίδα ανέφερε ότι, σε μια αρχική τηλεφωνική συνέντευξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι συζητήσεις «γίνονται, αλλά, ξέρετε, λίγο αργά» – πριν υπαινιχθεί ότι επιπλέον συνομιλίες θα μπορούσαν να γίνουν στην Ευρώπη. Περίπου μισή ώρα αργότερα, αναφέρει η εφημερίδα, ο Τραμπ τηλεφώνησε πίσω στον δημοσιογράφο τους. «Θα πρέπει να μείνετε εκεί [Ισλαμαμπάντ], πραγματικά, γιατί κάτι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», είπε. «Είναι πιο πιθανό, ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης κάνει εξαιρετική δουλειά». Ο Τραμπ αναφερόταν στον στρατάρχη του Πακιστάν στρατηγό Ασίμ Μουνίρ – τον οποίο προηγουμένως είχε αποκαλέσει «αγαπημένο» του.

08:33 Καμία αλλαγή στην πολιτική του Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δεν έχει αλλάξει τη στάση του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αναφέρει ο αναλυτής στην Τεχεράνη, Αμπάς Ασλανί, στο Al Jazeera. «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στο Ιράν ώστε να αναθεωρήσει την πολιτική του σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε ο Ασλανί. «Ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη ή σήμα από ιρανικής πλευράς που να υποδηλώνει ότι αλλάζει στάση», πρόσθεσε ο ίδιος.

08:29 Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία στο χείλος της ύφεσης

Ο οργανισμός αναφέρει ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν επαναλαμβανόμενες κρίσεις στην αγορά ενέργειας που θα επιβράδυναν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 2% από το τρέχον 3,1%. Σύμφωνα με αυτές τις προοπτικές, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 110 δολάρια το βαρέλι το 2026 και τα 125 δολάρια το 2027. Το πιο ευνοϊκό σενάριο του οργανισμού προϋποθέτει μια βραχύβια σύγκρουση και ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με μέσο όρο 82 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος. Η μέση οδός προβλέπει μια μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση που θα διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου περίπου στα 100 δολάρια ανά βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, με την παγκόσμια ανάπτυξη να μειώνεται στο 2,5% φέτος από 3,4% το 2025.

08:14 Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Το δραματικό μήνυμα Πιερρακάκη για τα Στενά του Ορμούζ

08:05 Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Οι μετοχές στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ σημείωσαν άνοδο σήμερα Τετάρτη (15/04), συμμετέχοντας στην ανάκαμψη ανακούφισης στις παγκόσμιες αγορές, εν μέσω ελπίδων ότι το χειρότερο της κρίσης του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος έχει περάσει. Ο δείκτης blue-chip της Κίνας CSI300 σημείωσε άνοδο 0,2%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite αυξήθηκε κατά 0,4%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,8%.

07:53 Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει βάσεις των ΗΠΑ

Το Ιράν χρησιμοποίησε κρυφά κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, ο οποίος παρείχε στην Ισλαμική Δημοκρατία νέα δυνατότητα να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκειατου πρόσφατου πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times σήμερα Τετάρτη.

07:42 Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για ειρηνευτικές συνομιλίες

Η τιμή του παγκόσμιου αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 0,3% λίγο πάνω από τα 95 δολάρια (70 λίρες) το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,3%, λίγο κάτω από τα 91 δολάρια. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν την Τρίτη, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία.

07:33 IAEA:Η διάρκεια απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν είναι πολιτική απόφαση

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση για το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να δεσμεύεται το Ιράν από την αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας με τις ΗΠΑ ήταν πολιτική απόφαση.Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς παρέμειναν σημαντικές διαφωνίες.Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε η διάρκεια κατά την οποία η Τεχεράνη θα πρέπει να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ένα ζήτημα που η Ουάσινγκτον και οι δυτικές χώρες θεωρούν κρίσιμο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

07:21 ABC: Ο Τραμπ βλέπει προτιμότερη μια συμφωνία αντί για συνέχιση της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παρατείνει την ισχύ της εκεχειρίας με το Ιράν, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις θα καταστήσουν περιττή μια τέτοια απόφαση. «Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές ημέρες που έρχονται. Πραγματικά το πιστεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται εξελίξεις που θα επηρεάσουν θεαματικά την πορεία του πολέμου . Είπε επίσης ότι ο πόλεμος «Μπορεί να τελειώσει με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά πιστεύω ότι μια συμφωνία είναι προτιμότερη, γιατί τότε μπορούν να ξαναχτίσουν».

07:10 Τραμπ: στο Fox News: Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News. Υποστήριξε επίσης ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πιστεύω ότι είναι… έπρεπε να παρέμβω, γιατί διαφορετικά αυτή τη στιγμή θα είχατε το Ιράν με πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες ισχύος. Ερωτηθείς ευθέως αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει».

07:00 Βανς: Θέλουμε μια μεγάλη συμφωνία με το Ιράν-Η δυσπιστία μεταξύ των δύο δεν λύνεται εν μία νυκτί

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι υπάρχει έντονη δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας πως αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί «από τη μια μέρα στην άλλη». Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας, ενώ ο ίδιος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των επαφών, λέγοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε». Επίσης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη «μεγάλη συμφωνία» που, όπως λέει, θέλει να κάνει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν. Αναφερόμενος στον Τραμπ είπε: «Ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί είναι επειδή ο πρόεδρος θέλει πραγματικά μια συμφωνία όπου το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, αλλά και ο λαός του Ιράν θα μπορεί να ευημερεί και να εντάσσεται στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε ο Βανς.

06:54 Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι στο μέλλον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του NATO, αμφισβητώντας ανοιχτά τη χρησιμότητα της Συμμαχίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δήλωσή του, στο Truth Social ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον».

06:40 Πολεμικό Ναυτικό ΗΠΑ: Οκτώ δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να αλλάξουν ρότα παρά την προσπάθεια που έκαναν να περάσουν το κρίσιμο ναυτικό πέρασμα

06:34 CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «παγώσει πλήρως» το θαλάσσιο εμπόριο προς και από το Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «πλήρως σταματήσει το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης», στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Εκτιμάται ότι το το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν» δήλωσε στο X ο ναύαρχος Μπράντ Κούπερ, διοικητής της Centcom.

06:29 CENTCOM: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια ισχύει για πλοία όλων των χωρών

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. ΗCENTCOM αναφέρει επίσης ότι ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε επιθετικές και αμυντικές ναυτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή.