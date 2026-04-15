Συνέχεια στην επιθεση του στον Πάπα Λέοντα δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά το γεγονός πως δέχεται σφοδρές επικρίσεις από τις καθολικές κοινότητες ψηφοφόρων του στις ΗΠΑ.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Θα μπορούσε κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απολύτως απαράδεκτο το Ιράν να διαθέτει πυρηνική βόμβα; Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Advertisement

Advertisement

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας σε συνέδριο του συντηρητικού οργανισμού Turning Point USA (TPUSA) στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια σχολίασε πως εξακολουθεί να θαυμάζει τον Πάπα Λέοντα, παρά το γεγονός ότι αισθάνεται «απογοητευμένος» από την κριτική του για τις πολιτικές των ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, ο Πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι πολιτικές προσωπικότητες δεν πρέπει να χειρίζονται το σπαθί προσθέτοντας ότι ο ποντίφικας θα πρέπει «να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας». «Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα του Ολοκαυτώματος και απελευθέρωσαν αυτούς τους αθώους ανθρώπους από εκείνους που είχαν επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα; Σίγουρα πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι», είπε ο Βανς.