Σημαντικές αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν ενίσχυσε τις στρατιωτικές του δυνατότητες φέρνει στο φως δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη αξιοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των FT, η χρήση του συγκεκριμένου δορυφόρου παρείχε στο Ιράν μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη επιχειρησιακή δυνατότητα: την ακριβέστερη παρακολούθηση και στόχευση στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης στην περιοχή.

🔴الصين تواصل حملتها التقنية الفضائية دون بطئ

🚀 الإقلاع في الساعة 05:00 اليوم في 06/06، أطلق CERES-1 Y13 التابع لـ GALACTIC-ENERGY قمراً صناعياً للتصوير TEE-01B واثنين من أقمار النانو الأخرى إلى مسافة 545 كم SSO من Jiuquan.

وهذه أيضاً هي المرة الأولى التي تبقى فيها المرحلة… https://t.co/acstotjjf2 pic.twitter.com/BPYHi04sQG — الصين بالعربية (@mog_china) June 6, 2024

Σχετικά με τον κινεζικό δορυφόρο, πρόκειται για το TEE-01B ή αλλιώς το «Μάτι της Γης 1» που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Changguang για την εταιρεία τεχνολογίας Beijing Mumei Xingkong.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία αυτή ενίσχυσε σημαντικά τις δυνατότητες επιτήρησης και αναγνώρισης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων.

Το δημοσίευμα των FT υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια εξέλιξη με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς αναδεικνύει την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Κίνας στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Η χρήση δορυφορικών δεδομένων θεωρείται κομβικής σημασίας σε σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό κρίσιμων στόχων, όπως βάσεις, ραντάρ και υποδομές επικοινωνιών, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.

Παράλληλα, η αποκάλυψη αυτή εντείνει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον σχετικά με την αυξανόμενη εμπλοκή κινεζικών τεχνολογικών και διαστημικών δυνατοτήτων σε περιφερειακές συγκρούσεις, ιδίως όταν αυτές συνδέονται με αντιπάλους των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν διεξάγεται μόνο στο πεδίο των επιχειρήσεων, αλλά και στο επίπεδο της τεχνολογίας και της πληροφορίας, με τους δορυφόρους να διαδραματίζουν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο.

Η Κίνα απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί παροχής στρατιωτικής βοήθειας στο Ιράν

Ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, διέψευσε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παροχή στρατιωτικής στήριξης από το Πεκίνο προς το Ιράν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, οι σχετικές πληροφορίες είναι «εντελώς κατασκευασμένες».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν «αυξήσεις δασμών στην Κίνα» με βάση αυτές τις κατηγορίες, τότε το Πεκίνο «θα απαντήσει με αντίμετρα».

Δεν είναι σαφές σε ποια ακριβώς δημοσιεύματα αναφερόταν ο Τζιαν. Ωστόσο, το CNN επικαλέστηκε πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα φέρεται να προετοιμάζει την αποστολή νέων συστημάτων αεράμυνας στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, οι New York Times μετέδωσαν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Κίνα να έχει ήδη αποστείλει στο Ιράν φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους το τελευταίο διάστημα ενώ το παραπάνω δημοσίευμα των FT έκανε λόγο για χρήση κινεζικού δορυφόρου από το Ιράν προκειμένου να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Media reports accusing China of providing military support to Iran are purely fabricated.



If the U.S. goes ahead with tariff hikes on China on the basis of these accusations, China will respond with countermeasures. pic.twitter.com/QwETjpJEyY — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 15, 2026

Με πληροφορίες από Financial Times, Sky News

