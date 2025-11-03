Ευθύνες στη διοίκηση των ΕΛΤΑ επιρρίπτει η κυβέρνηση για το αλαλούμ που προκλήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με την αιφνίδια ανακοίνωση για το άμεσο κλείσιμο 204 καταστημάτων αλλά και την αναδίπλωση που ακολούθησε αμέσως μετά.

«Επικοινωνιακά άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ξεκαθάρισε ότι και η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε.

Ερωτηθείς για το τι ακριβώς είχε προηγηθεί, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι υπήρξε πριν από λίγο καιρό μία αποστολή e-mail από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ προς κυβερνητικά στελέχη με τα οποία τα ενημέρωνε για την ανάγκη λήψης μέτρων όμως δεν υπήρξε συγκεκριμένη ενημέρωση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων. «Ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή για το συγκεκριμένο της απόφασης», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Επίσης αναφερόμενος στη θέση της κυβέρνησης, εξήγησε ήταν «μονόδρομος η απόφαση» για τη μείωση του αριθμού των καταστημάτων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «επί της ουσίας της απόφασης, η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη» και αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία που δείχνουν ότι έπρεπε να ληφθούν δραστικά μέτρα. Όπως είπε, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μία διαδικασία ενημέρωσης της κοινωνίας για την ανάγκη κλεισίματος των καταστημάτων αλλά και για το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών θα συνεχιζόταν κανονικά. Όπως είπε, ήδη το 92% των συντάξεων το πηγαίνουν ταχυδρόμοι στα σπίτια των δικαιούχων. Παράλληλα τόνισε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι θα αξιοποιηθούν σε τομείς που είναι πιο αναγκαίοι.

Τέλος, δικαιολόγησε και τις αντιδράσεις βουλευτών του κόμματος, καθώς όπως είπε και εκείνοι αιφνιδιάστηκαν.

Κ. Χατζηδάκης: «Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί δεν ήταν καθόλου επαρκείς»

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα όμως από το πώς τοποθετείται καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται. Και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων».

«Αλλάζει το μοντέλο, ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου»

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. «Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στην Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70 %. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα και αντικαταστάθηκαν με πρακτορεία αλλά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων των ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων».

«Παράθυρο» Χατζηδάκη για διορθωτικές κινήσεις

Στο ερώτημα γιατί τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι από το 2008 λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το κράτος μπορεί να δίνει επιδοτήσεις για τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία επειδή τα ΕΛΤΑ – και μόνον αυτά – καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προσφυγές ανταγωνιστών των ΕΛΤΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν έχει συμφωνήσει να καταβληθεί η καθολική υπηρεσία. Γι’ αυτό τα ΕΛΤΑ θα έχουν σε λίγους μήνες πρόβλημα στην καταβολή των μισθών και γι’ αυτό πρότειναν να γίνουν περικοπές, χωρίς να θίγονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Αντιθέτως, αλλάζει το μοντέλο, ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου, θα υπάρχουν και τηλεφωνικά ραντεβού με ταχυδρόμους και επίσης όπως έχει γίνει ήδη σε πάνω από 400 περιπτώσεις θα γίνει προσπάθεια να προχωρήσει η δημιουργία πρακτορείων σε βιβλιοπωλεία, μικρά καταστήματα κλπ.».

«Το σημαντικό» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα γιατί αυτοί που προτείνουν να μη γίνει τίποτα, ουσιαστικά εισηγούνται το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Θα δούμε τους Δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις».

