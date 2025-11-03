Συνολικά 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 33 στην Αττική, θα αναστείλουν τη λειτουργία τους από σήμερα (3/11), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του μέτρου που ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Σκλήκας, με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων στη χώρα.

Μεταξύ των πρώτων 46 συγκαταλέγονται 33 στην Αττική, οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στη Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά.

«Μαύρη ημέρα» στην Αττική, ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής στην ΕΡΤ. «Κλείνοντας το 45% των καταστημάτων, αφήνοντας μεγάλους δήμους χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», συμπλήρωσε.

«Συνάδελφοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους και άλλοι μετακινήθηκαν με τηλεφώνημα πολύ αργά το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός μεταθετότητας», δήλωσε επίσης ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας ότι υπάρχει συμβασιούχος με 17 έτη εργασίας στα ΕΛΤΑ.

«Στα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουμε τρίμηνη παράταση και στα 46 άμεση σφράγιση», ανέφερε μιλώντας για «μερική υποχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ μπροστά στις αντιδράσεις της κοινωνίας και την παρέμβαση της κυβέρνησης».

Ένα βήμα πίσω από την αρχική απόφαση να κλείσουν αιφνιδιαστικά 204 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, έκανε η διοικηση των ΕΛΤΑ, όμως η απόφαση για τρίμηνη αναστολή στην Περιφέρεια και κλείσιμο 70 καταστημάτων, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Μπροστά από το κατάστημα επί της οδού Ομήρου στη Νέα Σμύρνη, ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι οι πολίτες θα πηγαίνουν εφεξής το δέμα σε γκισέ του ΕΛΤΑ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτη, ενώ υπάρχουν δήμοι και περιφέρειες οι οποίοι κάνουν προτάσεις ώστε να παραχωρήσουν χώρους για να στεγάζεται εκεί το ταχυδρομείο χωρίς ενοίκιο ή με συμβολικό ενοίκιο.

«Προκαλώ να καλέσετε στο τηλέφωνο τον κ. Σκλήκα για να επιβεβαιώσει ή όχι αυτά που καταθέτω», ανέφερε.

Τα 33 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν από σήμερα (3/11)

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι δεν αντιτίθεται στην αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, αντιθέτως, στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού ωστόσο εφιστά την προσοχή στην αξιολόγηση των σημείων που πρόκειται να παραμείνουν ή να καταργηθούν.

«Το κατάστημα των ΕΛΤΑ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αποτελεί επί σειρά ετών έναν πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις της περιοχής», επισημαίνεται.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, παρά την τρίμηνη παράταση, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τους πολίτες να ζητούν διατήρηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Απεργία προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Ικαρίας, ενώ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ Σάμου. Τα ΕΛΤΑ στο Πυθαγόρειο της Σάμου κινδυνεύουν να κλείσουν σε τρεις μήνες, όπως είναι προγραμματισμένο, ενώ στη λίστα των 204 καταστημάτων, βρίσκονται και τα καταστήματα στον Άγιο Κήρυκο και τις Ράχες της Ικαρίας.

Το θέμα των ΕΛΤΑ αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη (4/11) στη Βουλή.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

