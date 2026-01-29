Ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά όσων υποστηρίζουν ότι πίσω από το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, με την απώλεια πέντε εργατριών στο εργοστάσιο Βιολάντα, υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες.

«Οι γνωστοί-άγνωστοι, αυτό το κίνημα των τυμβωρύχων, “παίζουν τα ρέστα τους“, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι υποστελεχωμένη και έχει προχωρήσει στις ενέργειες που έπρεπε ενώ αναφέρθηκε σε ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας -συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας- στη διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνταν.

«Τραγικό να λέμε ψέματα και να εργαλειοποιούμε θανάτους με αντιπολιτευτικά κριτήρια», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης ενώ στη συνέχεια ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους κάνοντας λόγο για «ξεφτίλα που στο θάνατο ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, να λένε ψέματα στον κόσμο για να τον βγάλουν στο δρόμο και να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησης τους ανέφερε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ορισμός του κινήματος των τυμβωρύχων”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» τα όσα ακούγονται για μεγάλο αριθμό εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα επικαλούμενος στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον αριθμό των ελεγκτών», καλύπτοντας ουσιαστικά το 90% των οργανικών θέσεων της υπηρεσίας.

«Διαστρεβλώθηκαν τα όσα είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης»

Ερωτηθείς για τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τις τουρκικές επιδιώξεις και το «γκριζάρισμα» των Ιμίων αλλά και για το αν κ. Γεραπετρίτης «άδειασε» τον Μακάριο Λαζαρίδη με αυτές τις δηλώσεις, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η τουρκική θεωρία περί γκριζαρίσματος είναι παράνομη και εκτός τόπου και χρόνου» και διευκρίνισε ότι «ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης δεν “άδειασε“ τον Μακάριο Λαζαρίδη» κάνοντας λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση από την αντιπολίτευση των όσων είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα με την κ. Κεφαλογιάννη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε ερώτηση και για το θέμα που έχει προκύψει με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τη διάταξη για την επιμέλεια των παιδιών, χρήση της οποίας έκανε αμέσως μετά τη ψήφιση της, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «φωτογραφική» διάταξη.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι είναι μία ρύθμιση που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι έπρεπε να την προχωρήσει και ότι «δεν είναι φωτογραφική διάταξη». Όσο για τη χρήση που έκανε η κ. Κεφαλογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δεν πρέπει να μετατρέψουμε μία δικονομική διαμάχη σε μία πολιτική διαμάχη» καταλήγοντας ότι «πολιτικό θέμα δεν υπάρχει».