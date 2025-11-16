Δείτε ζωντανά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στο Μαξίμου, όπου συναντά τον πρωυθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

O Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα- παρουσία και του ΥΠΕΞ, Γ. Γεραπετρίτη. Νωρίτερα τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

O κ. Ζελένσκι, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ευχαρίστησε για τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, με τον κ. Τασούλα να υπογραμμίζει πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης ρωσικής εισβολής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023. Επόμενοι σταθμοί του Ουκρανού Προέδρου θα είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη.

O πρωθυπουργός θα υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών», είναι η ενημέρωση της κυβέρνησης.

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις».

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συζητήσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων θα έχουν ο Ουκρανός πρόεδρος με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο πλαίσιο της επίσκεψης – την πρώτη εδώ και δύο χρόνια.

Η ενίσχυση της Ουκρανίας με επιπλέον αμυντικό υλικό είναι άλλο ένα θέμα που θέτει πάντα ο Ουκρανός πρόεδρος, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει επανειλημμένα αποσαφηνίσει ότι δεν παραχωρεί οπλικά συστήματα η απώλεια των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την αμυντική θωράκιση της χώρας (οι όποιες παραχωρήσεις αφορούν κατά κανόνα παλαιό και μη επιχειρησιακά αναγκαίο υλικό).