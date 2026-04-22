Τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων σε περίπτωση παρατεταμένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum. Τη συζήτηση συντόνισε ο ανταποκριτής του CNN Φρεντ Πλέιτγκεν.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, τονίζοντας πως η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε μια κρίση μεγάλης κλίμακας, με άμεσες συνέπειες στον εφοδιασμό, στις τιμές της ενέργειας, στην αγροτική παραγωγή και συνολικά στην οικονομία. Όπως είπε, «Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων. Είναι θέμα χρόνου αν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και προϊόντων, θα έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως προστατευμένη από ένα τόσο ισχυρό σοκ. «Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι από μια κρίση τέτοιου μεγέθους», ανέφερε.

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να μπει ξανά στο ευρωπαϊκό τραπέζι

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με έμφαση και το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη έχασε πολύτιμο χρόνο εγκλωβισμένη σε ιδεολογικές αγκυλώσεις που, όπως είπε, την απομάκρυναν από μια πιο ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συζήτηση γύρω από την πυρηνική ενέργεια αντιμετωπίστηκε για χρόνια με όρους πολιτικής προκατάληψης και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ηπείρου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία, η οποία, μετά το κλείσιμο των πυρηνικών μονάδων της, συνεχίζει να στηρίζεται στον άνθρακα, επιλογή που χαρακτήρισε λανθασμένη τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.

Τόνισε ακόμη ότι η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί πιο φιλόδοξα και πιο πραγματιστικά, αναγνωρίζοντας ότι η πυρηνική ενέργεια θα αποτελέσει μέρος της λύσης στο νέο ενεργειακό τοπίο, ενώ συνέδεσε τη συζήτηση αυτή με την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία, επισημαίνοντας πως η ΕΕ δεν μπορεί να παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενη τεχνολογία από τρίτες χώρες, αλλά πρέπει να επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη δικών της δυνατοτήτων και τεχνογνωσίας.

Διπλωματική λύση για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης διπλωματικής λύσης και συμφώνησε με την τοποθέτηση του Αντόνιο Κόστα για αποκλιμάκωση της έντασης. «Συμφωνώ με τον κ. Κόστα, η πρώτη προτεραιότητα είναι μια μόνιμη εκεχειρία που θα μας επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός δρόμος ναυσιπλοΐας να υπόκειται σε τέλη, άρα πρέπει να υποστηρίξουμε μια διπλωματική λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στην ελπίδα μιας γρήγορης ομαλοποίησης, αλλά πρέπει να οργανωθεί και για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο. «Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να επαναπροδιορίσουμε τη θέση μας ως προς την στρατηγική μας αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενεργειακού ρεαλισμού, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά αποκλειστικά με όρους πράσινης μετάβασης χωρίς να δίνει σαφείς απαντήσεις για την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Τέλος, έστειλε μήνυμα υπέρ ενός ευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας πως μια παρατεταμένη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. «Καλώ όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan b σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», ανέφερε.

Η παρέμβασή του στο Delphi Economic Forum ανέδειξε δύο βασικούς άξονες: από τη μία την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη σταθερότητα, και από την άλλη την υποχρέωση της Ευρώπης να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα των οικονομιών της απέναντι σε νέα γεωπολιτικά σοκ.

