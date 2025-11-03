Kοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως και Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, με θέμα την «Αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018 (Μάτι) στην Ανατολική Αττική» κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Μιλένας Αποστολάκη.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ειδικής σύνταξης για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, στη διαγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, στην απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς και στην πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών των εγκαυματιών κατά τα πρότυπα των διατάξεων των άρθρων 57–62 του Ν. 5039/2023.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος των πληγέντων και να εξασφαλίσει την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των θυμάτων εθνικών τραγωδιών. Για τον λόγο αυτό οι βουλευτές ζητούν την υιοθέτηση όλων των παραπάνω προτάσεων καθώς και την παρουσίαση από την Κυβέρνηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης που θα τις περιλαμβάνει.

Αναλυτικά η ερώτηση

Η ερώτηση συνυπογράφεται από τους Μιλένα Αποστολάκη, Πάρι Κουκουλόπουλο, Ιωάννη Τσίμαρη, Παύλο Χρηστίδη και Μανώλη Χριστοδουλάκη.