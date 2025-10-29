Με κορονοϊό -ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με συνεργάτες του- διαγνώστηκε το βράδυ της Τρίτης (29/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για αυτό θα υπάρξει μία μιρή ανατροπή στο σημερινό του πρόγραμμα.

Μπορεί από το πρωί να βρίσκεται στο γραφείο του όμως στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα τοποθετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αντίθετα, θα παραστεί με μάσκα και θα μιλήσει -όπως ήταν προγραμματισμένο- στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου.