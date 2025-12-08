Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε πλήρη εξέλιξη αναφέρθηκε σήμερα (8/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η πόρτα του υπουργείου και του αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή αλλά «θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι «η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να το δεχτώ όλα αυτά, είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας.

Advertisement

Advertisement

Διότι δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών.

Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές οι οποίες θα γίνονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Και μιας και με ρωτάτε ευθέως το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συνέχισε λέγοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα.

Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό.

Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο».

Advertisement

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι «οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση».

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα. Εδώ είμαστε.

Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε.

Advertisement

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή, ΑΙ και Βιοτεχνολογία» πραγματοποιήθηκε στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Advertisement