Σε μία ημέρα υψηλού συμβολισμού καθώς σήμερα συμπληρώνεται μισός αιώνας προσφοράς του Ιδρύματος Ωνάση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, το οποίο πλέον εκτός από το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο περιλαμβάνει πλέον το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων.

«Είναι τρεις υπερσύγχρονες μονάδες ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.

Advertisement

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη σημασία των μεταμοσχεύσεων. «Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται και εδώ πλέον μεταμοσχεύσεις και σε μικρά παιδιά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός ενώ μίλησε για τη μετεξέλιξη του Ωνασείου Παίδων σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο.

«Πρόκειται για το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Ιδρύματος Ωνάση και του κράτους, με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας, τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ τόνισε ότι πλέον η χώρα διαθέτει πλέον ένα Εθνικό Σχέδιο μεταμοσχεύσεων το οποίο συνοδεύεται από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις.

«Χρειαζόμαστε μία απλή ώθηση για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση προσφοράς»

Ανακοίνωσε επίσης ότι η ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα των μεταμοσχεύσεων ανέβασε τον αριθμό των δωρητών κατά 50.000 μέσα σε μόλις λίγες ημέρες.

«Χρειαζόμαστε μία απλή ώθηση για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση προσφοράς», τόνισε ανακοινώνοντας ότι η αποστολή των ενημερωτικών emails θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβρη. «Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να σωθούν ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε στη συνέχεια.

«Φτάσαμε φέτος ήδη τις 307 μεταμοσχεύσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις 400 μέχρι το τέλος του έτους», θέτοντας ως απώτερο στόχο την προσέγγιση στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Κάνοντας αναφορά στις μεταμοσχεύσεις που έχουν γίνει στο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του Ωνασείου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «στο ΕΣΥ δημιουργούνται πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας που αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και κορυφαίους χειρουργούς εντός και εκτός συνόρων».

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια είναι σε καλό δρόμο. «Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Έχουν τεθεί οι βάσεις για μία τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία απαιτεί και χρόνο και υπομονή. Και χαίρομαι γιατί σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πολύτιμο σύμμαχο το Ίδρυμα Ωνάση. Ένα Ίδρυμα που συνεχίζει την παράδοση των εθνικών ευεργετών», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας αναφορά στην προσφορά του ιδρύματος και σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως στον πολιτισμό με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και την Παιδεία με τη δημιουργία των Ωνάσειων Γυμνασίων και Λυκείων.

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του απευθύνοντας κάλεσμα και σε άλλους οικονομικά επιφανείς Έλληνες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των δωρεών του Αριστοτέλη Ωνάση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή ενός βίντεο που έδειξε την νέα εικόνα του Ωνάσειου Νοσοκομείου, το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και με προηγμένες ιατρικές υποδομές.

Advertisement