Το Ωνάσειο μεγάλωσε. Αυτό είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού για κάθε περαστικό, όταν στρέψει το βλέμμα προς τα δεξιά στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού. Ανακαινίστηκε εκ βάθρων, ψήλωσε κατά 4 όρόφους και «βαφτίστηκε» Ωνάσειο Νοσοκομείο, καθώς η ιστορική ονομασία Ωνάσειο Καρδιοχειουργικό Κέντρο δεν «χωράει» πλέον το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει.

Με το φακό της HuffPost: Η ΜΕΘ Μεταμοσχευμένων του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής για την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών. “Λεπτομέρεια”: Είναι η πρώτη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη χώρα μας με παράθυρα, που προσθέτουν φυσικό φωτισμό…

Αλλαγή ταχύτητας: Πλήρης κάλυψη στα παιδιά με προβλήματα στην καρδιά και νέες μεταμοσχεύσεις από το Ωνάσειο Νοσοκομείο

Γιατί, στο εξής, το Ωνάσειο Νοσοκομείο θα προσφέρει:

Πλήρη κάλυψη σε καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά για ενήλικες, όπως κάνει από ιδρύσεώς του, αλλά επιπλέον…

Πλήρη κάλυψη σε καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά για τα παιδιά, έχοντας τις υποδομές και ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό που μπορούν να υπερ-καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες για υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού

, έχοντας τις υποδομές και ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό που μπορούν να υπερ-καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες για υπηρεσίες Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων και πέραν της καρδιάς, καθώς και μεταμόσχευση νεφρού σε παιδιατρικούς ασθενείς, ώστε να σταματήσει η «οικονομική αιμορραγία» των ασφαλιστικών ταμείων και, πρωτίστως, των οικογενειών που αναγκάζονται να ταξιδεύουν γι αυτό τον σκοπό στο εξωτερικό.

Τα εγκαίνια που γίνονται σήμερα σηματοδοτούν το πέρασμα σε μία νέα εποχή: Αυτό είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα και, ιδανικά, θα λειτουργήσει ως «πιλότος» για το ΕΣΥ και για κάθε ελληνικό νοσοκομείο ξεχωριστά.

Με το φακό της HuffPost: Παιδότοπος στο Ωνάσειο Παίδων. Ένας φιλικός και ασφαλής χώρος, αφιερωμένος στα χαμόγελα των μικρών ασθενών. Εδώ, το παιχνίδι και η δημιουργική απασχόληση προσφέρουν πολύτιμες στιγμές ανακούφισης στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Μπαίνοντας στο “νέο” Ωνάσειο Νοσοκομείο, από τη στιγμή που ο ασθενής θα δώσει τα στοιχεία του για να γίνει εισαγωγή, αυτά θα καταγράφονται αυτόματα σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εργαστήριο στο νοσοκομείο. Μέχρι να ανέβει με το ασανσέρ, δηλαδή, το όνομά του θα έχει φτάσει στην οθόνη του μηχανήματος, εκεί που θα εξεταστεί. Και ο γιατρός θα μπορεί να δει ακόμα και σε κινητό τηλέφωνο, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων – όλων των ασθενών του. Ψηφιακός φάκελος σε πραγματικό χρόνο, ιατρικές γνωματεύσεις με ψηφιακή υπογραφή και συνταγογράφηση απευθείας από τον γιατρό, χωρίς την ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης.

Σε αυτή τη νέα εποχή, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, είναι ξεκάθαρο ότι προτάσσει ένα στόχο: Με το παράδειγμα του Ωνασείου Νοσοκομείου να ανοίξει ο δρόμος για την ψηφιακή εποχή στην Υγεία στη χώρα μας.

«Ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς, ο οποίος ξεκίνησε από εδώ πριν από 3-4 χρόνια είναι απόλυτα συμβατός με αυτά που κάνουμε σήμερα. Είναι υπαρκτό, όμως, το πρόβλημα που θέτετε και υπάρχει προσπάθεια από την πλευρά μας και από την πλευρά του ελληνικού κράτους, ώστε να είναι συμβατά τα συστήματά μας. Ιδανικά, πρέπει να είναι τα ίδια. Ακόμα και μέσα στο δικό μας νοσοκομείο υπήρχαν διαφορετικά συστήματα σε διαφορετικά τμήματα. Άρα καταφέραμε – και δεν ήταν καθόλου προφανές – ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό, αυτή η “όσμωση” θα έλεγα, πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία της χώρας», εξηγεί και επιβεβαιώνει ότι το Ωνάσειο λειτουργεί πρακτικά και ως μοντέλο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Το νοσοκομείο του μέλλοντος. Υβριδικό χειρουργείο με σύστημα Biplane, που προσφέρει ταυτόχρονη απεικόνιση σε δύο επίπεδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των επεμβάσεων.

Βίντεο: Υβριδικό χειρουργείο

Ίδρυμα Ωνάση σημαίνει Τέχνη…και στο Νοσοκομείο

Η μικρή πινακίδα στην είσοδο αυτού του μικρού «τούνελ», που βρίσκει ο επισκέπτης στρίβοντας αριστερά μετά την είσοδο, στο ισόγειο του Ωνάσειου Νοσοκομείου, γράφει “Δωμάτιο Δύναμης”.

Η εικαστικός Νιμομάχη Καρακωστάνογλου δημιούργησε εδώ μία καλλιτεχνική εγκατάσταση-εμπειρία για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ασθενής, ένα συγγενικό πρόσωπο ή ακόμα και ένας εργαζόμενος. «Δεν υπάρχει πόρτα στο δωμάτιο, ακριβώς για να περνά ελεύθερα όποιος αισθάνεται αυτή την ανάγκη», εξηγεί η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση. Στο κέντρο του δωματίου περιμένει τον επισκέπτη ένας αλαβάστρινος κρύσταλλος, στο σχήμα του οργάνου της καρδιάς. Ο φωτισμός της Ελίζας Αλεξανδροπούλου “συνομιλεί” με τις ώρες της μέρας και της νύχτας, ενώ το ηχητικό περιβάλλον μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ώστε να ανακουφίζει και να ξεκουράζει από τον θόρυβο του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Το Δωμάτιο Δύναμης θα είναι ανοιχτό πάντα και σε όλους.

