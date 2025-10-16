«Κάποιες χώρες προχώρησαν στην αναγνώριση, άλλες όπως και εμείς επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε» δήλωσε κατά την τριτολογία του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, σχετικά με τα περί αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

«Σε αυτή τη συγκυρία, τώρα που οι συνθήκες είναι ανώριμες, δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα η αναγνώριση» σημείωσε- υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το κράτος του Ισραήλ, «όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου», προσθέτοντας πως η μη αναγνώριση «μας καθιστά αξιόπιστους συνομιλητές» και με τις δύο πλευρές και προσθέτοντας ότι είναι «παράνομοι και καταδικαστέοι οι εποικισμοί του Ισραήλ».

Ως προς το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, είπε πως έχουν τεθεί από κυπριακής πλευράς ζητήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, και πρόσθεσε πως «χαράξαμε οδικό χάρτη με τον κ. Χριστοδουλίδη πως μπορούν να ξεπεραστούν τα θέματα που υπάρχουν και πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι όποιες εκκρεμότητες γιατί κάποιοι επιμένουν ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο». Όπως τόνισε είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και καθοριστικής σημασίας για τον Ελληνισμό, αφού μπορεί να άρει την ενεργειακή απομόνωση στην Κύπρο.

Εξαπολύοντας «πυρά» προς την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως υπερασπίζεται μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που εγκατέλειψε το κόμμα: «Είναι ζήτημα προς συζήτηση όταν ένας τέως πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του κι εσείς υποστηρίζετε την πολιτική του, ενώ σας άφησε στα κρύα του λουτρού». Επίσης, ως προς το θέμα του παλαιστινιακού κράτους, ρώτησε για ποιον λόγο δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν αυτός στην κυβέρνηση.

Απαντώντας στον κ.Κουτσούμπα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, και πως η αποστολή της φρεγάτας Bellhara δεν πρόκειται να είναι στον Ειρηνικό. Αναφορικά με τη Λιβύη και τον καθορισμό των θαλασσίων οικοπέδων είπε ότι η Τρίπολη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα μέχρι τώρα την μέση γραμμή κάτι που εκλαμβάνεται ως θετικό. Είναι-είπε- η βάση για μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνώ και αφορά εμάς και όχι την Τουρκία, γιατί το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο.

Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι η ιστορία έγραψε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και έσκασε στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. «Το 2009 αντί η χώρα να ανασκουμπωθεί αμέσως, εσείς τάζατε και μοιράζατε 2 δισ μέχρι το Δεκέμβριο με το σύνθημα “λεφτά υπάρχουν”, και μετά η χώρα έσκασε στα χέρια σας» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι «θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε και ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και ο Μυλωνάκης, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο». Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι η εξεταστική που πηγαίνει την έρευνά της πιο πίσω δείχνει ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πρόβλημα μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά είπε απευθυνόμενος στον κ.Ανδρουλάκη, προσθέτοντας: «Πιστεύετε εσείς κ.Ανδρουλάκη ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο στελέχη της ΝΔ και ότι στην Κρήτη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν καμία ανάμειξη σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό δεν εννοείτε; Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική, η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο».