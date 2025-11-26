Μιλώντας για την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, κάτι που αποτυπώνεται και στις αποδοχές των εργαζομένων σε αυτόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν από τη Νίκη Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Ενισχύεται ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί» και ξεκαθάρισε ότι «στόχος είναι να καλύπτεται το 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις», φτάνοντας έτσι τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όπως ανέφερε, με τις σημερινές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας «μπαίνουν κανόνες στην αγορά, υπάρχει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη».

Ειδικότερα όμως εστίασε στην εικόνα της Νίκης Κεραμέως ανάμεσα στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων τονίζοντας ότι μία κεντροδεξιά κυβέρνηση προχώρησε σε μία τόσο σημαντική εξέλιξη για τους εργαζόμενους. «Η εικόνα που είδαμε σήμερα τα λέει όλα για την κυβέρνηση μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι «υπερβήκαμε και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς».

Αυξήσεις σε αφίξεις επισκεπτών και σε έσοδα από τον τουρισμό

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την πορεία του τουρισμού στάθηκε στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου σημειώνοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια μία τέτοια εκδήλωση για τον απολογισμό της τουριστικής περιόδου θα γινόταν 2-3 μήνες νωρίτερα. Απόδειξη αυτής της διεύρυνσης είναι η παρουσία ξένων επισκεπτών αυτή την εποχή στην Αθήνα αλλά και σε προορισμούς όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

«Ο τουρισμός μας αναπτύσσεται διαρκώς», σημείωσε στη συνέχεια εξηγώντας ότι δεν είχαμε ποτέ τα ρεκόρ των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση 4% στις αφίξεις και 9% στα εισπράξεις από τον τουρισμό, συγκριτικά με το 2024.

Ανέδειξε όμως παράλληλα τις παγίδες, όπως είναι η επανάπαυση. «Απαιτείται περισσότερη εγρήγορση λόγω του σκληρού ανταγωνισμού» ήταν το «καμπανάκι» που χτύπησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, του ανοίγματος νέων προορισμών στο εσωτερικό της χώρας -κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ορεινό τουρισμό- στη σημασία που έχουν οι νέες επενδύσεις καθώς και οι καινοτόμες δράσεις για τη βελτίωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Μίλησε επίσης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που βρίσκεται σε τελική φάση διαβούλευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Αναφέρθηκε ακόμα στην τεράστια σημασία που έχει ο τουρισμός για την εθνική οικονομία, εξηγώντας τα οφέλη για το σύνολο των επιχειρήσεων και των τοπικών αγορών, ανέδειξε την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει τέλη κρουαζιέρας με τα υψηλότερα να είναι για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, κάτι που όπως είπε μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον επανασχεδιασμό δρομολογίων ενώ υπογράμμισε ότι αυτά τα έσοδα θα κατευθυνθούν στη βελτίωση των υποδομών.

Στόχος του πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος τόνισε, είναι «η Ελλάδα να καταστεί κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο».

«Δεν θα κάνω καμία αναφορά στην Ιθάκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στον Ξένιο Δία, στον Προμηθέα που προστατεύει τις επιχειρήσεις, στον πολυταξιδεμένο Οδυσσέα, ξεκαθαρίζοντας όμως με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση ότι «δεν θα κάνω καμία αναφορά στην Ιθάκη», εννοώντας προφανώς το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.