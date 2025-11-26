Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεταξύ της κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Μετά από 13 χρόνια, οι συλλογικές συμβάσεις επιστρέφουν μετά την συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων.

Η ιστορική συμφωνία ανακοινώνεται σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) στο Υπουργείο Εργασίας. Όπως ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί νόμοι.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις τρεις πλευρές, έφτασε η ώρα που η υπ. Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έκανε τις επίσημες αναγγελίες της σημαντικής αυτής συμφωνίας.

H κα. Kεραμέως έκανε αρχικά λόγο για «ιστορική στιγμή», για τη συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

«Μετά από πολλούς μήνες διαλόγου, η προσπάθεια έγινε πράξη. Είναι συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δίνει ξεκάθαρους κανόνες για όλους. Μια νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις σε όλη την Ελλάδα».

«Για εργαζόμενους, δυνατότητα αύξησης μισθού, ασφαλές περιβάλλον. Για επιχειρήσεις σημαίνει σταθερότητα, επένδυση σε εργαζόμενους, περιβάλλον ανάπτυξης» πρόσθεσε για τα οφέλη που θα έχουν οι δύο πλευρές, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρους κανόνες στην αγορά εργασίας».

Η Κεραμέως προχώρησε στην ανάλυση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις.

Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως οι τρεις άξονες είναι:

-Η διευκόλυνση που παρέχεται στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώστε πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

-Η πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

-Η επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτώντων διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Όπως είπε η κυρία Κεραμέως το πρώτο βήμα μετά συμφωνία είναι η έκδοση του σχεδίου δράσης μέσα στον Δεκέμβριο που θα περιέχει την κοινωνική συμφωνία ενώ η νομοθέτηση αναμένεται στις αρχές του 2026.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που διασφαλίζει αυξημένες παροχές και καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον λειτουργίας.

Οι ανακοινώσεις Κεραμέως

«Είναι μία ιστορική συμφωνία. Όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας – μία συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους τέτοιου εύρους – αλλά κυρίως γιατί η Συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες για όλους και σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα. Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας τη συμφωνία

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνία φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας. Παράλληλα, με την υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς.

Προηγήθηκαν επτά μήνες εντατικών και εξαιρετικά αποδοτικών διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου και των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Οι διαβουλεύσεις αυτές επιστεγάστηκαν με την υπογραφή μιας Κοινωνικής Συμφωνίας, ιστορικής σημασίας, η οποία κινείται σε τρείς βασικούς άξονες:

Η Κοινωνική Συμφωνία συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις καθώς οδηγεί στη σύναψη και επέκταση περισσότερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, δημιουργεί ένα ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων ακόμα και μετά τη λήξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προστατεύει τους νεοπροσλαμβανόμενους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση μισθών και παροχών, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και διασφαλίζει τη νομιμότητα με σαφή προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατά την επέκτασή τους.

«Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η Κοινωνική Συμφωνία, πέρα από τα οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, αποδεικνύει στην πράξη ότι οφείλουμε να συζητάμε. Ότι μπορούμε, μέσα από το διάλογο, να καταλήγουμε σε συμφωνίες που ωφελούν όλα τα μέρη. Εργαζόμενους, εργοδότες, ολόκληρη την κοινωνία. Θέλω για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά τους στην επίτευξη της Συμφωνίας. Ξεχωριστές ευχαριστίες στον κ. Γενικό Γραμματέα Νίκο Μηλαπίδη, που ηγήθηκε της πρώτης κρίσιμης φάσης της διαπραγμάτευσης με όλα τα τεχνικά κλιμάκια των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και συμμετείχε βέβαια ενεργά και στην δεύτερη φάση. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μας, γιατί ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν αποτελεί μονομερή απόφαση της Κυβέρνησης, αλλά το προϊόν διαλόγου και συμφωνίας ανάμεσα στην Πολιτεία και το σύνολο των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Πρόκειται για σημαντική κατάκτηση και ταυτοχρόνως σημαντική αφετηρία, για τη διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Η σημερινή ιστορική Κοινωνική Συμφωνία αποδεικνύει και κάτι ακόμη: ότι είναι πολλά περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διευρύνουμε αυτά που μας ενώνουν και να περιορίζουμε αυτά που μας χωρίζουν» κατέληξε η υπουργός Εργασίας.



Γιάννης Παναγόπουλος πρόεδρος ΓΣΕΕ

Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι και τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων υποστήριζα την επέκταση της κοινωνικής συμφωνίας. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί κομμάτι επαναρύθμισης με όρους ευνοϊκούς για τη ΓΣΕΕ του εργασιακού δικαίου ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την προστασία της συλλογικής σύμβασης Εργασίας. Εμείς θα υπηρετήσουμε τη συμφωνία ώστε να επανέλθει και η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ξέρω ότι θα υπάρξουν αυτοί που λένε όλα ή τίποτα όπως όταν υπέγραφα τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς πριν λίγο καιρό συμβάλαμε για να υπογραφεί συμφωνία ομοσπονδία εργατών μετάλλου με ΣΕΒ που δεν είναι δυνατό με τον ισχύοντα νόμο να επεκταθεί, θα παρακαλούσα να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία αυτή και να υπογράψουμε επέκταση για να καλύψουμε χιλιάδες εργαζόμενους

Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος ΣΕΒ

Είμαι χαρούμενος που αποδεικνύουμε τη δυνατότητα να συμφωνούμε. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν απολαμβάνει την ανάπτυξη. Υποχρέωσή των εργοδοτών είναι να συμβάλουμε στην αύξηση των εισοδημάτων. Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα δημιουργεί ένα πλαίσιο πιο σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής. ¨Ένα πλαίσιο εύρεσης κοινών επωφελών λύσεων. Είμαστε όλοι πιο ώριμοι να συνεργαστούμε επικοιδομητικά

Καβαθάς, πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Αυτή η προσπάθεια για την κοινωνική συμφωνία δεν έχει προηγούμενο και πρέπει να δοθούν τα εύσημα σε όσους έκαναν προσπάθεια να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Κάναμε κάτι καινοτόμο και πρωτόγνωρο. Για πρώτη φορά νομοθετεί η κυβέρνηση για έναν ουσιαστικό διάλογο με αποτέλεσμα συναινετικό στην προσπάθεια να ανέβουν οι μισθοί στη χώρα ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας. Δίνεται η δυνατότητα των συμφωνιών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους να επεκταθούν και σε εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό όταν συνθέτουμε σε βάθος διαφορετικές απόψεις.

Καφούνης πρόεδρος ΕΣΕΕ

Πρόκειται για συμφωνία ευθύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το σύνολο της κοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία θα έχει θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Το εμπόριο έχει ανάγκη από εργαζομένους με αυξημένο εισόδημα. Ζητούμενο πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και οι εργοδότες πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Η δική μας προσέγγιση δείχνει ότι ο διάλογος λειτουργεί και είναι προάγγελος για να βάλουμε τον πήχη ψηλότερα για εθνικό συμφέρον

Παράσχης, πρόεδρος ΣΕΤΕ

Ο κλάδος μας έχει αποδείξει ακόμα και στις πιο σκληρές εποχές των μνημονίων έχει δείξει την προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο. Στηρίζουμε αυτή την συμφωνία με την προσδοκία ότι θα αυξήσει το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα προστεθεί στις καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Σαράντη, πρόεδρος ΣΒΒΕ

Η συμφωνία κινείται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι προς όφελος όλων μας και οδηγεί σε μια Ελλάδα πιο παραγωγική.

Ακολουθεί όλη την παρουσίαση του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Συμφωνία που αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας