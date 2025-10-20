Στο Πορτορόζ της Σλοβενίας μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, η οποία θα ασχοληθεί με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ θα συζητηθεί το θέμα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη Σύνοδο της MED9 θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές.

Αναμένεται όμως να μιλήσει και για την πρωτοβουλία του που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή να πραγματοποιηθεί Σύνοδος των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη). Πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.