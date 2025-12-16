Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτείνει σήμερα στη Βουλή τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοίνωσε μέσω συνέντευξης του στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό.

«Πρόθεσή μου και θα το εξαγγείλω και στη Βουλή, ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, όλα τα κόμματα, με διακομματικό προεδρείο, να καθίσουμε, να φωνάξουμε ειδικούς και να καταλήξουμε: μπορούμε επιτέλους μέσα σε τρεις, έξι μήνες να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα έχει μια ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα; Θα μου πεις τώρα, περιμένεις από τη Βουλή να κάνει κάτι τέτοιο; Ναι», είπε συγκεκριμένα.

Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε το Σάββατο, πριν από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και το «παράθυρο» διαλόγου που έχει ανοίξει με τους αγρότες των μπλόκων μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στην ανάγκη να μην υπερβαίνουν οι διαμαρτυρίες τα όρια που προκαλούν προβλήματα στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

«Σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν κάποιος να πάει να μετακινήσει 5.000 τρακτέρ. Το λέω έχοντας πλήρη αίσθηση του διαχειριστικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε.

Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν όλοι ότι αυτές οι πράξεις, ειδικά όταν ξεπερνούν κάποια όρια, θα έχουν συνέπειες. Στην Κρήτη έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες όταν τα πράγματα ξεπερνούν ένα όριο.

Εκτιμώ, όμως, ότι μπορούμε καλή τη πίστει, αναγνωρίζοντας ότι κάποια -όχι όλα- από τα αιτήματα είναι απολύτως δικαιολογημένα, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα όμως τις ανάγκες και τις αντοχές του προϋπολογισμού αλλά και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, να βρούμε έναν κοινό τόπο, ο οποίος θα μας επιτρέψει να εκτονώσουμε αυτήν την έξαρση των κινητοποιήσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι»

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό υπάρχει η Ελλάδα του Κυριάκου Πιερρακάκη, προέδρου του Eurogroup και μία άλλη Ελλάδα, αυτή του «Φραπέ».

«Δύο Ελλάδες. Ποια Ελλάδα θα υπερισχύσει; Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι, ξέρω και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι και ξέρω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα υπάρχουν αντιστάσεις, θα υπάρχουν μάχες τις οποίες θα χάσουμε, αλλά τελικά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Γιατί ξέρω τελικά ποια είναι η Ελλάδα η οποία εκφράζει τους περισσότερους Έλληνες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι από του χρόνου οι πληρωμές θα γίνονται με πλήρη διαφάνεια.

«Έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο τολμηροί κι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα να το είχαμε κάνει νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά για τη μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη ενώ επανέλαβε ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι «θα πάρουν τελικά περισσότερα χρήματα αυτοί από ό,τι έπαιρναν».

Ερωτηθείς για την οικονομική πολιτική μίλησε για τον στόχο της κυβέρνησης που είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών ενώ σχετικά με τη φορολογική πολιτική αναφέρθηκε στις μειώσεις φόρων ενώ άφησε ορθάνοιχτο «παράθυρο» για παρέμβαση -μείωση ή κατάργηση;- στην επιβολή της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις.

«Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξέρω ότι η πολιτική δεν είναι για πάντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ σχετικά με το μέλλον του σημείωσε: «Ξέρω ότι η πολιτική δεν είναι για πάντα. Δεν σκέφτομαι από τώρα το τι θα κάνω μετά την πολιτική, αλλά ξέρω ότι σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική, δεν έχω πρόθεση να βγω στη σύνταξη, την υγειά μας να έχουμε. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι δημιουργικός και σίγουρα…»

Σπύρος Ανδριανός: Να γράψετε βιβλίο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς.

