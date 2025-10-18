Σε συγκέντρωση πολιτών στα Μελίσσια μίλησε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί σε διάφορες περιοχές –όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμα του.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, εστίασε στις προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει την καθημερινότητα τους.

«Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας σταθερό και ασφαλές»

«Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της Δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες», τόνισε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας σταθερό και ασφαλές και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε κάθε μέρα, με σκληρή δουλειά, στρέφοντας το βλέμμα μας στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε στο θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας:

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε επίσης σε δύο επισκέψεις που έκανε πριν φτάσει στα Μελίσσια. Η πρώτη ήταν στην Πεντέλη, όπου και επιθεώρησε τα έργα αναδάσωσης.

«Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δεντράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε για τη δεύτερη επίσκεψη του.

«Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από έναν χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο, μέσα από μία ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο απ’ ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε».

«Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε»

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός στους πολίτες, στόχος της κυβέρνησης είναι «να περάσουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι σας ακούμε, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματά σας και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Κρατήστε τη φράση «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η πολιτική, φίλες και φίλοι, της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η πολιτική της λελογισμένης δημοσιονομικής συμμόρφωσης με τους κανόνες τους οποίους εμείς οι ίδιοι πρέπει να επιβάλουμε στους εαυτούς μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το φάσμα της χρεοκοπίας. Αυτό είναι μια δέσμευση προσωπική την οποία έχω αναλάβει».

Ο πρωθυπουργός μίλησε αναλυτικά για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

«Να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάποιοι θα ζητούν περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε, η δική μας η απάντηση θα είναι: εμείς στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι λίγα. Και οι πολίτες ακόμα δεν το έχουν δει».

«Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του ήπιου πολιτικού λόγου»

Επίσης αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα της εποχής, δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα των δικών του προθέσεων:

«Φίλες και φίλοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον ακραίας πόλωσης και τοξικότητας. Και ως η κυρίαρχη πολιτική δύναμη έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας να διαλέξουμε. Ο ένας είναι να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική της σκληρής αντιπαράθεσης, να καταλήγουμε να φωνάζουμε στα κανάλια και να τσακωνόμαστε και να χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα. Είναι ο δρόμος τον οποίον δεν επιλέγω να ακολουθήσω.

Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του ήπιου πολιτικού λόγου και προτιμώ να μιλάμε με πράξεις παρά να φωνάζουμε και να μπαίνουμε σε μία αντιπαράθεση, η οποία τελικά απομακρύνει τους πολίτες»

Ως παράδειγμα της πόλωσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έφερε την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή και την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Δυστυχώς, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και, πράγματι, είναι στενάχωρο το γεγονός ότι για θέματα κρίσιμα που αφορούν το μέλλον του τόπου, για την εξωτερική μας πολιτική, για την αμυντική μας πολιτική, δεν μπορούμε ούτε σε αυτά να βρούμε ελάχιστες συγκλίσεις και συναινέσεις».

«Όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε»

«Παραμένουμε σήμερα -6,5 χρόνια είμαστε στην κυβέρνηση, είναι λογικό να έχουμε υποστεί κάποιες φθορές, είναι λογικό ο κόσμος να περιμένει περισσότερα από εμάς-, παραμένουμε, όμως, η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία», είπε στη συνέχεια ενώ παραδέχθηκε και λάθη που έχουν γίνει.

«Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε».

Υποσχέθηκε στους πολίτες ότι «στους 18 μήνες περίπου που έχουν μείνει μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες σας δώσαμε το 2023, για το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του με μία παραίνεση:

«Σας ζητώ να κλείσετε τα αυτιά σας στις φωνές της τοξικότητας. Να τα κλείσετε διότι δεν ταιριάζει σε μια Ελλάδα αισιόδοξη αυτή η διαρκής παρουσίαση μιας γκρίζας πραγματικότητας, η οποία τελικά μας αδικεί. Αδικεί όλους μας, αδικεί την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει» και υπογράμμισε:

«Ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Θα το κάνουμε, όμως. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτή η παράταξη είναι η παράταξη η οποία έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη και κάνει την Ελλάδα μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα».