Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club στη Νέα Υόρκη και απηύθυνε χαιρετισμό, εστιάζοντας στη πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα σε μία σειρά από τομείς.

«Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας»

Ξεκίνησε από το πεδίο της οικονομίας και με αφορμή τη συζήτηση που είχε νωρίτερα με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, ανέφερε:

Μίλησε επίσης για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, εστιάζοντας στη λειτουργία μη κερδοσκοπικών μη κρατικών πανεπιστημίων:

«Για πρώτη φορά, από τον Οκτώβριο θα λειτουργούν στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, τα δημόσια πανεπιστήμιά μας κάνουν «άνοιγμα» στον έξω κόσμο και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω εξαιρετικών συνεργασιών, προσφέροντας έτσι καλύτερες ευκαιρίες στη νέα γενιά.

«Επέστρεψαν περισσότεροι Έλληνες στην Ελλάδα»

Η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα, είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή πολλών Ελλήνων που είχαν φύγει στο εξωτερικό, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε επίσης την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας στην αρκετά ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Θυμάμαι ότι πέρυσι είχα δηλώσει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είχαν φτάσει στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Σήμερα, είμαι ευτυχής να πω ότι αυτή η δυναμική συνεχίζεται. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, είδαμε μια σημαντική εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς: άμυνα, νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, ενέργεια», σημείωσε αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της ενέργειας.

«Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εποπτεύει το συνολικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Ήρθε πριν δύο εβδομάδες. Εντυπωσιάστηκε από τον βαθμό της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όσον αφορά στην ενέργεια. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που πριν λίγες ημέρες η Chevron -μετά και την ExxonMobil- κατέθεσε επίσημη προσφορά για να κάνει έρευνες για υποθαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για κίνηση που επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και επίσης επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε τις βαθιές συνέργειες Ελλάδας και ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ενεργειακή συνεργασία.

«Επένδυση 28 δισ. ευρώ για την άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία»

Ξεχωριστή βαρύτητα έδωσε όμως στο θέμα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. «Αν δούμε πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από έξι χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα, διαπιστώνουμε ότι έχουμε αναβαθμίσει σημαντικά τις αμυντικές μας δυνατότητες», είπε μεταξύ άλλων και τόνισε την προμήθεια αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, την προμήθεια τεσσάρων υπερσύγχρονων γαλλικών φρεγατών και την αναβάθμιση των F-16.

«Θα δαπανήσουμε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια σημαντική αλλά αναγκαία επένδυση. Μία επένδυση η οποία προσδοκώ ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη δυναμική στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα της άμυνας», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «όλα όσα έχουμε επιτύχει, δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την πολιτική σταθερότητα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα σας, καταρχάς. Με πολύ μεγάλη χαρά σας συναντώ ακόμα μια φορά. Είναι πραγματική τιμή που παρευρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση για ακόμη μια φορά. Φαίνεται ότι έχει γίνει παράδοση. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Το «όλοι μαζί» θα πρέπει να είναι το σύνθημα για το τι μπορεί να κάνει η χώρα και για τις σχέσεις μεταξύ της πατρίδας και αυτής της εκπληκτικής ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Καθώς άκουγα τον John να διηγείται την ιστορία του Frank Sinatra, αναρωτιόμουν: μπορείς να με βοηθήσεις να φέρω τον Bruce Springsteen στην Ελλάδα; Προσπαθούμε να τον πείσουμε να έρθει για μια μεγάλη συναυλία.

Η άνθηση που βιώνει σήμερα η Αθήνα είναι ενδεικτική της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σήμερα το πρωί έλαβα μέρος σε εκδήλωση της «Wall Street Journal» και συζητούσα με την αρχισυντάκτρια για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Παρατήρησα ότι ο τίτλος της εκδήλωσης στην πρόσκληση ήταν «Επέστρεψε η Ελλάδα;», υπήρχε ένα ερωτηματικό μετά από αυτές τις τρεις λέξεις. Της είπα ότι ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν αν πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το ερωτηματικό, επειδή η Ελλάδα «επέστρεψε» για τα καλά.

Αυτό μας κάνει όλους να νιώθουμε πολύ περήφανοι. Επίσης, κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη, καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που μας οδήγησε από το χείλος της χρεοκοπίας σε μια από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Πριν από δέκα χρόνια, η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα με 10%, και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε πραγματικά να συμβεί.

Αλλά πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ορθές οικονομικές πολιτικές στην οικονομία μας. Τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη μας παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης. Συνεχίζουμε να προσελκύουμε σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις. Κοιτούσα τα στοιχεία, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις ύψους άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο τουριστικός μας τομέας έχει εξαιρετική πορεία. Θα υποδεχθούμε περίπου 36 εκατομμύρια επισκέπτες. Φέτος θα είναι άλλη μια χρονιά που θα σπάσει τα ρεκόρ. Έχουμε κάνει «άνοιγμα» την αμερικανική αγορά. Έχουμε πάνω από 100 απευθείας πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Αθήνας ανά εβδομάδα.

Και βέβαια, αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αφορά πολλά περισσότερα. Αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά τα logistics, τις υπηρεσίες υποδομής, την Ελλάδα που γίνεται κόμβος υγειονομικής φροντίδας για την περιοχή, την Ελλάδα που γίνεται εκπαιδευτικό κέντρο για την περιοχή.

Είμαι πολύ περήφανος που επιτέλους καταφέραμε να εφαρμόσουμε μια μεταρρύθμιση η οποία με ενδιέφερε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά, από τον Οκτώβριο θα λειτουργούν στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, τα δημόσια πανεπιστήμιά μας κάνουν «άνοιγμα» στον έξω κόσμο και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω εξαιρετικών συνεργασιών, προσφέροντας έτσι καλύτερες ευκαιρίες στη νέα γενιά.

Και βέβαια, ταυτόχρονα, κάτι που πολλοί από εσάς ίσως δεν περιμένατε, αρχίζουμε να βλέπουμε την εμφάνιση ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, με εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις που επενδύουν σε τεχνολογίες αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας πίσω Έλληνες από το εξωτερικό, φέρνοντας πίσω Έλληνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε μια αντιστροφή σε αυτό που αποκαλούσαμε «πρόβλημα brain drain»: είχαμε περισσότερους Έλληνες που επέστρεψαν στην Ελλάδα από ό,τι Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει εξαιρετικά περήφανους, γιατί γνωρίζω ότι για κάθε Έλληνα ή Ελληνοαμερικανό που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόφαση να έρθει ή να επιστρέψει στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη. Δεν έχει να κάνει μόνο με μια καλή δουλειά ή την υποστήριξη της οικογένειας. Έχει να κάνει με το αν κάποιος πιστεύει πραγματικά στις δυνατότητες της χώρας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που επιστρέφουν πιστεύουν πραγματικά σε αυτές τις δυνατότητες.

Θέλω να σας ενημερώσω για ένα σημαντικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί εδώ, στη Νέα Υόρκη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου. Σημειώστε το στο ημερολόγιό σας. Νομίζω ότι είναι στις 7 Δεκεμβρίου όταν το Υπουργείο Εργασίας θα έρθει στη Νέα Υόρκη με 50 από τους κορυφαίους εργοδότες μας για να πραγματοποιήσει μια ανοιχτή εκδήλωση και να αναζητήσει ταλέντα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχουμε κάνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχει σημειώσει απίστευτη επιτυχία. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, μέσω αυτών των εκδηλώσεων για την εύρεση εργασίας, να φέρουμε σε επαφή εργοδότες με άτομα που ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, φροντίστε να είστε μαζί μας στις 7 Δεκεμβρίου.

Βέβαια, αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά επίσης την θέση της Ελλάδας ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας στην αρκετά ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμάμαι ότι πέρυσι είχα δηλώσει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είχαν φτάσει στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Σήμερα, είμαι ευτυχής να πω ότι αυτή η δυναμική συνεχίζεται. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, είδαμε μια σημαντική εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς: άμυνα, νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, ενέργεια.

Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο περισσότερο για την ενέργεια. Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην Ελλαδα τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εποπτεύει το συνολικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Ήρθε πριν δύο εβδομάδες. Εντυπωσιάστηκε από τον βαθμό της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όσον αφορά στην ενέργεια. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που πριν λίγες ημέρες η Chevron -μετά και την ExxonMobil- κατέθεσε επίσημη προσφορά για να κάνει έρευνες για υποθαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για κίνηση που επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και επίσης επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας μας.

Κοιτάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Ελλάδα αποτελεί σημείο εισόδου, όχι μόνο για την ελληνική αγορά αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Φυσικά, προσθέστε στην εξίσωση το γεγονός ότι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου για το LNG. Κατανοείτε τις βαθιές συνέργειες των δύο χωρών μας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή συνεργασία.

Πριν από έξι χρόνια, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η Ελλάδα ήταν μια μικρή αχνή κουκίδα στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης. Εισάγαμε αρκετό φυσικό αέριο για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σήμερα, 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα -υγροποιημένου φυσικού αερίου και μέσω αγωγών, κυρίως από το Αζερμπαϊτζάν- διέρχονται από την Ελλάδα, καθώς είμαστε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια. Και το αέριο που εισέρχεται στο σύστημά μας μέσω της Αλεξανδρούπολης μεταφέρεται ως την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε επίσης την τεράστια δυναμική της Ελλάδας στο να διαδραματίσει έναν ρόλο που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορά μας.

Και βέβαια, άκουσα τον John με πάθος να υπερασπίζεται την ασφάλεια της Ελλάδας σε αυτή την πολύ προβληματική και ταραχώδη περιοχή. Και θέλω όλοι να είστε σίγουροι ότι η πρώτη μου προτεραιότητα ως εκλεγμένου ηγέτη αυτής της σπουδαίας χώρας είναι να διασφαλίσω την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, και επιτυγχάνουμε σε αυτό το μέτωπο.

Όταν ο Πρόεδρος Trump μίλησε πρώτα -ήταν το 2017- για την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη δική μας ασφάλεια, εμείς πάντοτε αποδίδαμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την προτεραιότητα. Δαπανούμε ήδη άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα. Κατανοούμε ότι είναι ένα αναγκαίο τίμημα για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε πάντοτε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.

Όταν εξετάζουμε την οικονομική επίδοση της Ελλάδας, μιας χώρας που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, τώρα που μιλάμε, στις δαπάνες μας περιλαμβάνονται και οι σημαντικά υψηλότερες δαπάνες για την άμυνα. Αν δούμε πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από έξι χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα, διαπιστώνουμε ότι έχουμε αναβαθμίσει σημαντικά τις αμυντικές μας δυνατότητες. Θα προμηθευτούμε αεροσκάφη F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν πριν από το τέλος της δεκαετίας. Το επόμενο έτος θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Πολεμικό Ναυτικό μας. Θα προμηθευτούμε τέσσερις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες. Η πρώτη από αυτές, ονομάζεται «Κίμων», πρόκειται να φτάσει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. Αναβαθμίζουμε τα αεροσκάφη F-16 μας. Θα δαπανήσουμε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία.

Όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια σημαντική αλλά αναγκαία επένδυση. Μία επένδυση η οποία προσδοκώ ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη δυναμική στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα της άμυνας. Καθώς το τοπίο του πολέμου αλλάζει και καθώς αφομοιώνουμε τα διδάγματα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, κατανοούμε ότι πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και να εστιάσουμε τόσο στο software όσο και στον εξοπλισμό. Δόξα τω Θεώ, όμως, διαθέτουμε τόσο τους συνεργάτες όσο και το ταλέντο ανθρώπινο δυναμικό για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να κλείσω λέγοντας ότι όλα αυτά, όλα όσα έχουμε επιτύχει, δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την πολιτική σταθερότητα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δείτε αδύναμες κυβερνήσεις συνασπισμού που εμπλέκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ εταίρων, ανίκανες να λάβουν αποφάσεις. Ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε το 2023 και μας εξέλεξε με απόλυτη πλειοψηφία. Είναι υποχρέωσή μου, Σεβασμιώτατε, να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη και να υλοποιήσω όσα υποσχεθήκαμε στον λαό. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.

Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα από τα τυπικά χαρακτηριστικά της. Διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στην Ευρώπη. Θεωρούμε την Ευρώπη ως την οικογένειά μας, αλλά και ως έναν υπερεθνικό θεσμό που χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και εκσυγχρονισμό. Προωθούμε αυτές τις αλλαγές με όλες μας τις δυνάμεις. Ωστόσο, σε ό,τι κάνουμε έχουμε πάντα επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει άλλη μια Ελλάδα εκτός των συνόρων της χώρας μας.

Για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι οι δεσμοί μεταξύ της ελληνικής διασποράς, όχι μόνο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, αλλά των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, γίνονται σιγά-σιγά αλλά σταθερά ισχυρότεροι, καθώς επενδύουμε στις διπλωματικές μας υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου να τονίσω και πάλι το εξαιρετικό έργο που επιτελούν οι διπλωμάτες μας εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανοίγω μια παρένθεση: αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών κατά 25 εκατομμύρια. Θα είναι η πρώτη σημαντική αύξηση, την οποία οι διπλωμάτες μας θα δουν το επόμενο έτος. Διότι δεν είναι εύκολο να στέλνεις κάποιον σε ακριβές πόλεις και να του ζητάς να κάνει μια δύσκολη δουλειά. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται καλά και ότι η δουλειά συνεχίζει να είναι ελκυστική, ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε, ως χώρα, τους καλύτερους και τους ικανότερους.

Θα το επαναλάβω, αυτή η συγκέντρωση είναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, να επιβεβαιώσουμε τους δεσμούς και τις δεσμεύσεις μεταξύ της μητέρας πατρίδας, μεταξύ της Ελλάδας και αυτής της εκπληκτικής ελληνικής διασποράς στην Αμερική. Αλλά είναι και μια ευκαιρία -και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, πριν δώσω ξανά τον λόγο στον Mike για τον συντονισμό της τελετής- να τιμήσουμε διακεκριμένους Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς που, στην προσωπική τους πορεία, πάντα κράτησαν την Ελλάδα στην καρδιά τους.

Ένας από αυτούς, δυστυχώς, δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά η οικογένειά του θα λάβει αυτή την τιμητική διάκριση. Τις απονέμω εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου να αφιερώνω πάντα χρόνο ώστε να χαιρετίσω και να τιμήσω όσους έχουν συμβάλει όχι μόνο στην ενίσχυση των δεσμών μας, αλλά και όσους έχουν πάντα την Ελλάδα στην καρδιά τους και μας έχουν στηρίξει σε δύσκολες στιγμές.

Σας ευχαριστώ πολύ, και πάλι, για την παρουσία σας. Προσβλέπω στην εκδήλωση αυτή και του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.