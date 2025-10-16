Με διάθεση σύγκλησης τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι προσέρχεται στον κοινοβουλευτικό διάλογο για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και ξεκίνησε την αναφορα του για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις που είναι σε εξέλιξη στον πλανήτη, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής κρίσης και βέβαια της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης.

“Δυστυχώς η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκιο”, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τις διεθείς εξελίξεις εξηγώντας ότι επέλεξε να κάνει εφ όλης της ύλης ενημέρωση -πέρα από το παλαιστιανικό για το οποίο είχε ζητήσει συζήτηση πολιτικών αρχηγών ο Νικος Ανδρουλάκης- για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ενώ θέλει να ακούσει και τις τοποθετήσεις και των άλλων πολιτικών αρχηγών. «Τα θέματα εξωτερικής πολικής δεν εξαντλούνται στα καφενεία με ανέξοδες κορώνες ούτε σε τηλεοπτικά πάνελ. Και η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική “γυμναστική”», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

“Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ισχυρή οικονομία”, σημείωσε αναφερόμενος στη δυνατότητα της χώρας να ενισχύει την αμυντική αποτρεπτική της δυνατότητα και έκανε μία αναλυτική αναφορά για την προμήθεια οπλικών συστημάτων που αναβαθμίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τα τελευταία χρόνια.

«Είμαι υπερήφανος, γιατί η πατρίδα μας στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», σημείωσε επίσης τονίζοντας ότι πλέον η χώρα μπορεί να συνδιαμορφώνει εξελίξεις.

“Η Ελλάδα μπορεί να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα”, υπογράμμισε στη συνέχεια και μίλησε για τις ενέργειες που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ενέργειες όπως τα δύο θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωραταξικό σχεδιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στη Γάζα, σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει στην πάγια θέση της υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, διευκρινίζοντας όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει λύση με την αιγίδα του ΟΗΕ.

Εξήγησε επίσης η Ελλάδα ενδυναμώνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, την ίδια ώρα όμως που μπορεί και συζητά με άλλες αραβικές χώρες ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο τονίζοντας ότι αυτή αναβαθμίστηκε σε στρατηγική εταιρική σχέση.

«Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά»

Αναφερόμενος στη σχέση Αθήνας – Καϊρου μίλησε και για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, εξηγώντας ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε τώρα και τόνισε ότι υπάρχει κοινή κατανόηση Ελλάδας και Αιγύπτου για το θέμα. Μάλιστα όπως υπογράμμισε, «απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής».

Για τα ελληνοτουρκικά: «Κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Δηλαδή τι θέλουν; Φουρτούνες και εντάσεις;»

Ιδιαίτερη αναφορά στα ελληνοτουρκικά έκανε ο Πρωθυπουργός εξηγώντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποτελέσματα και σημείωσε τον μηδενισμό των τουρκικών παραβιάσεων, τη συνεργασία στο μεταναστευτικό αι την επίσκεψη τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά.

«Πώς κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύστησε “αυτοσυγκράτηση σε όλους τους ψευτοπατριώτες”.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στην ενεργή διπλωματία δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες.

