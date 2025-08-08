Οι θετικές εξελίξεις για την Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, δεν πρέπει να μας αιφνιδιάζουν. Ανεξάρτητα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και που αφορά το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιοχής που θα αξιοποιηθεί για τουριστικούς λόγους, στους οποίους, σημείο αναφοράς θρησκευτικού τουρισμού θα είναι και η Μονή, με όλα τα θετικά που θα προκύψουν.

Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή (και πόσο μάλλον τώρα) να λάβουμε σοβαρά υπόψη την γραπτή δέσμευση του Προέδρου της φίλης χώρας Αλ Σίσι. ότι το μοναστήρι που περικλείεται από τα Ναπολέοντα τείχη, δεν θα χάσει επουδενί το θρησκευτικό, λατρευτικό, μοναστηριακό χαρακτήρα του. Και επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν προέκυψε το θέμα και πήρε τεράστια διάσταση, η Αίγυπτος ζήτησε ως συνομιλητή τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Δείχνοντας ότι θέλει επίλυση του θέματος, με συζητήσεις στο ανώτερο δυνατόν επίπεδο. Και αυτό έγινε τελικά. Με την μία συνάντηση των ΥΠΕΞ στο Κάιρο και με την άλλη, την προχθεσινή, εδώ στην Αθήνα.

Δεν θα σταθώ στα λόγια του Γιώργου Γεραπετρίτη. Θα σταθώ στα όσα είπε ο Αιγύπτιος ομόλογός του, οι λέξεις του οποίου στις δηλώσεις που έκανε, έβγαζαν λευκό καπνό. Είναι σαφές ότι βαδίζουμε (Αγίας Αικατερίνης βοηθούσης), σε διακρατική συμφωνία η οποία είναι απολύτως δεσμευτική στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου. Θα σταθώ όμως και σε μία φράση η οποία έκανε αίσθηση μετά το τέλος της συνάντησης των δύο υπουργών στο παραδοσιακό κτίριο της Βασιλίσσης Σοφίας. Ελέχθη ότι δεν θα είναι μόνον η επικύρωση μίας συμφωνίας αλλά και κάτι το ειδικότερο που θα συμβεί. Συγκεκριμένα ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ προανήγγειλε πως: «Σύντομα ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ και μία συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των αιγυπτιακών αρχών και της Μονής Σινά».

Οι αναγνώστες της HuffPost Θα θυμούνται μία αποκλειστική πληροφορία που είχα γράψει δύο μέρες πριν φύγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την πρώτη συνάντηση του Καΐρου. Ότι μετά την διακρατική συμφωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (και δεν το αποκλείω να είναι παρών και ο πρόεδρος Αλ Σίσι), θα επισκεφθεί την Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά. Οπότε με την παρουσία του να έχουμε τίτλους αίσιου τέλους μιας ιστορίας που αναστάτωσε όλη την Ορθοδοξία και όλο τον Ελληνισμό.

Θα ήταν, όμως, παντελώς άδικο αν δε γινόταν ειδική μνεία για τους χειρισμούς που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πηγή μου, που ξέρει πολύ καλά τι έγινε στην συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στο Κάιρο παρουσία των δύο ΥΠΕΞ, με διαβεβαιώνει ότι ο ´Ελληνας υπουργός έκανε «εντυπωσιακές κατεβασιές με τα επιχειρήματα του, σκοράροντας και πολλά γκολ. Δηλαδή εισπράττοντας την κατανόηση και την σύμφωνη θέση του ομολόγου του. Ήρεμα, φιλικά και με χιούμορ, αλλά και με σοβαρότητα». Για να προσθέσω με τη σειρά μου από προσωπική γνώση, ότι ο συγκεκριμένος έχει ιδιαίτερο θετικό επικοινωνιακό ταλέντο.

Εννοείται ότι υπογραφές δεν κλείνουν αύριο. Υπάρχουν και τα διπλωματικά διαδικαστικά. Αλλά πάντως είναι θέμα που θα περαιωθεί μέσα στο τρέχον έτος. Και όλο αυτό θα κλείσει δίνοντας απάντηση στην άκρατη εργαλειοποίηση της όλης υπόθεσης, η οποία ξεπέρασε πολλά όρια και από την Αντιπολίτευση και από οργανώσεις και από ΜΜΕ.

Τώρα δεν απομένει παρά να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στην Μοναστηριακή Κοινότητα με την «ανταρσία» των 15. Πληροφορίες για το πως δρομολογούνται συγκεκριμένες εξελίξεις, έχουν φτάσει στο γραφείο μου. Την δεδομένη στιγμή θα τις αποδεσμεύσω. Οσφραίνομαι ότι θα είναι θετικές για την ενδομοναστηριακή ηρεμία. Κλειδί ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.