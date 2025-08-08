Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά. Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια παρηγοριάς για μια τέτοια απώλεια, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχομαι κουράγιο», αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Χριστοδουλίδης.

Γραπτή δήλωση του @PresidentCYP κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για τον θάνατο της Λένας Σαμαράhttps://t.co/hiKb0xhP3w August 8, 2025