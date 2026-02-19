Ο πρωθυπουργός αυτής της ταλαίπωρης χώρας αρξάμενος ο ίδιος την προεκλογική περίοδο, μας ανακοίνωσε, μετά μεγίστης βεβαιότητας, ότι αυτός είναι ο μοναδικός πολιτικός ηγέτης ο οποίος διασφαλίζει την ασφάλεια του ελληνικού λαού.

Ας ψηλαφίσουμε, λοιπόν, τα πεδία στα οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας και των κατοίκων της ο κ. Μητσοτάκης: Μετά την πρόσφατη συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρο, μας διαβεβαίωσε ότι βρισκόμαστε σε «ήρεμα νερά» με την γείτονα. Αλλά ο κ. Ερντογκάν διατηρεί – και επ´αόριστον – την απειλητική NAVTEX στο Αιγαίο και ο υπουργός του των Εξωτερικών είπε στην κλειστή συνεδρίαση της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι δεν θεωρεί πιθανή την άρση του casus belli από την Άγκυρα. Η αιτία πολέμου δηλαδή επικρέμαται επί της κεφαλής μας, αν τολμήσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, όπως δικαιούμαστε. Και όπως επεσήμανε και ο Αντώνης Σαμαράς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Ερντογκάν δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης.

Στο πεδίο της οικονομίας και του επαρκούς εισοδήματος του μικρομεσαίου πολίτη αν μετρήσουμε το πότε εξαντλείται ο μηνιαίος μισθός και η μηνιαία σύνταξη, τότε μπορεί να αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς για ένα δεκαήμερο. Το μετέπειτα είναι ήσσονος σημασίας για το τεφτέρι του κ. πρωθυπουργού.

Στο πεδίο της εγκληματικότητας, αν εντρυφήσουμε στο ημερήσιο δελτίο συμβάντων της ελληνικής αστυνομίας τότε θα αισθανθούμε απόλυτα ασφαλείς. Άλλωστε ακόμη και εντός των φυλακών οι βαρυποινίτες αλληλοεξοντώνονται. Όταν δεν δραπετεύουν για να αλληλοεξοντωθούν. Οπότε λιγοστεύουν οι εγκληματούντες..

Όσο για την ασφάλεια των μεταφορών και της ιδιωτική σας ζωής, αν αποφεύγετε τα τρένα και τα κινητά τηλέφωνα, είσαστε απόλυτα ασφαλείς. Εκτός αν απειλείται το εθνικό συμφέρον, όπως το αντιλαμβάνεται το Μέγαρο Μαξίμου.

Και παραφράζοντας την γνωστή ρήση, «ουδείς ασφαλέστερος, του ευεργετηθέντος». Τώρα ποιος είναι ευεργέτης και ευεργετούμενος, θα το δείξει η κάλπη.