Η κακοκαιρία που έπληξε νωρίτερα την ηπειρωτική χώρα έχει μετατοπιστεί στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και εκεί έχει σχηματιστεί μάλιστα ένα ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων που ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα.

Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, η κακοκαιρία στο ανατολικό Αιγαίο είναι σε πλήρη εξέλιξη από το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) και σε αρκετά νησιά παρατηρούνται έντονα φαινόμενα, όπως οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στη Νάξο, βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, αποτυπώνει τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πιλότων να προσγειώσουν το αεροπλάνο, καθώς στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που ενδεχομένως ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν δίχως απρόοπτα και οι πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν τα αεροσκάφη χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την κατάρτισή τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου και δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο προς τις Κυκλάδες.