Οι σχέσεις Λευκωσίας-Αθήνας, οι σχέσεις της κυπριακής κυβέρνησης με την ελληνική και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα (6/10) ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις με την Ελλάδα με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ.

«Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την κυπριακή κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη εβδομάδα», είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα»