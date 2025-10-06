Τη δική της θέση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω καλωδίου, έδωσε η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, μετά τη χθεσινή (5/10) ξαφνική εμπλοκή και τις δηλώσεις του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη αλλά και την έκτακτη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι αδιατάρακτες» τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο Open αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από τη Λευκωσία.

«Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο», υπογράμμισε ο υπουργός εξηγώντας ότι θα συμβάλει στη μείωση των τιμών ενέργειας ενώ αναφέρθηκε και στη γεωπολιτική σημασία του έργου.

Παράλληλα εξήγησε ότι «για να το χρηματοδοτεί η ΕΕ, το θεωρεί βιώσιμο».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, «το έργο “κολλάει” σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του», δείχνοντας ουσιαστικά την κυπριακή πλευρά για την εμπλοκή.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Νίκου Χριστουλίδη ο οποίος είπε χθες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκβιάζεται από κανέναν ΑΔΜΗΕ, ο Σταύρος Παπαπέτρου αφού υπενθύμισε ότι το 51% του ΑΔΜΗΕ το έχει το κράτος, τόνισε ότι «η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει. Μιλάει μόνο θεσμικά».

«Για να προχωρήσει το έργο πρέπει να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του και να επιλυθούν τεχνικά και οικονομικά ζητήματα», τόνισε ο υπουργός ενώ προανήγγειλε ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Κύπριο ομόλογο του σε 10 ημέρες, στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.