Με το ίδιο νόμισμα απάντησε ο Αδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αφιέρωση του νέου βιβλίου του «Ιθάκη», η οποία συνοδεύτηκε από ένα δηκτικό βίντεο του πρώην πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι παρέλαβε το «δώρο» του το πρωί της Τρίτης (25/11), ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα και ανταπέδωσε τη χειρονομία, προσφέροντάς του αντίστοιχα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων ημερών.

Η καυστική ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του “Ιθάκη”» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, διαβάζοντας την αφιέρωση στην πρώτη σελίδα που λέει: «Στον Άδωνι για την δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζοντας το δικό του βιβλίο με το εξής σχόλιο «Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω ένα βιβλίο ιστορίας. Το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025