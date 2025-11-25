Με το ίδιο νόμισμα απάντησε ο Αδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αφιέρωση του νέου βιβλίου του «Ιθάκη», η οποία συνοδεύτηκε από ένα δηκτικό βίντεο του πρώην πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι παρέλαβε το «δώρο» του το πρωί της Τρίτης (25/11), ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα και ανταπέδωσε τη χειρονομία, προσφέροντάς του αντίστοιχα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων ημερών.

Το νέο βιβλίο του Άδωνι Γεωργιάδη «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση»

Η καυστική ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του “Ιθάκη”» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, διαβάζοντας την αφιέρωση στην πρώτη σελίδα που λέει: «Στον Άδωνι για την δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζοντας το δικό του βιβλίο με το εξής σχόλιο «Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω ένα βιβλίο ιστορίας. Το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».