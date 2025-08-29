Έπεσα σε ένα πηγαδάκι, σε τοπικό πανηγύρι γνωστής Περιφέρειας της Κεντρικής Ελλάδας, με βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣυΡιζΑ και Νέα Αριστερά. Μεγάλη πλάκα. Έπιασαν κάποια στιγμή την συζήτηση για το πώς θα βγούνε στην αντεπίθεση με αυτά που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Μιλάμε για ρώσικη σαλάτα. «Ολιβιέ» την λένε στη Ρωσία, για να σας κάνω τον κατάσκοπο διεθνούς εμβέλειας… Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν σε μια κοινή γραμμή για το πώς θα απαντήσουν στα όποια μέτρα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης. Κλασική περίπτωση Αριστεράς, άντε Κεντροαριστεράς (για να μην ξεχνώ και το Νικολάκη, τον μέγα ηγέτη), που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν πρέπει να χαραχθεί ευθεία πορεία ή ζικ ζακ. Και επειδή ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι η πορεία τους είναι κάτι παραπάνω από Ζικ Ζακ, γι’ αυτό και προκύπτουν τα “ζαλιστικά” νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, εδώ που τα λέμε, δικαίως ο συριζαίος βουλευτής, φεύγοντας, μονολογούσε: «Και μετά απορούμε, γιατί ο Μητσοτάκης έστω και ψαλιδισμένος κρατάει την πρωτιά».

Ακρίβεια, Φόροι και ΦΠΑ: Αυτές είναι “μαγικές λέξεις” που αναμένεται να κυριαρχήσουν κατά την τριήμερη πρωθυπουργική επίσκεψη για τα εγκαίνια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κόλλησα το αυτί μου στον τοίχο του Μαξίμου για να αρπάξω την χαρμόσυνη είδηση. Για μείωση φόρων όλο και κάτι έπιασα. Αλλά για μείωση ΦΠΑ, ούτε κουβέντα μέχρι στιγμής. Αφού η κυβέρνηση αποκήρυξε την ιδέα, αμφισβητώντας ακόμα και τα θετικά αποτελέσματα που απέδωσε στην Ισπανία, τώρα πως να κάνει “κολοτούμπα” και να αποδεχθεί την πρόταση ΠΑΣΟΚ και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων; Πρόεδρε, μήπως να ρωτούσαμε τον Αλέξη; Γιατί είναι βέβαιο, ότι η ερώτηση θα “παίξει” στην συνέντευξη Τύπου, στο Βελλίδειο.

Στα αυτιά μου έπεσε η πληροφορία, ότι γνωστός περιφερειάρχης βολιδοσκοπείται για να κατέβει στις επόμενες εκλογές με το (μέχρι τότε και βλέπουμε) κυβερνών κόμμα. Στην αυλή του αρχηγού, αλλά επίσης και ο ίδιος ο αρχηγός, θα καλοέβλεπαν την συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο και μάλιστα σε μία περιοχή όπου τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι καθόλου θετικά. Και μαθαίνω ότι η πίεση είναι ισχυρή, αλλά και ο ίδιος ανθίσταται ακόμα πιο δυνατά. Είναι γεγονός ότι στην μέχρι τώρα θητεία του ως περιφερειάρχης έχει καταφέρει πολλά πράγματα αξιοποιώντας και στο έπακρο την επικοινωνιακή τεχνική, που αναμφισβήτητα έχει. Και πολύ σωστά εχει πάρει την απόφαση να μη μπλεξει στα μεγάλα σαλόνια. Εξάλλου τα έζησε την εποχή του κορονοϊού. Και αργότερα σε θεομηνίες. Ε, μην περιμένετε τώρα να σας πω και το όνομα.

Δεν θα είναι μόνο του Αλέξη Τσίπρα το βιβλίο. Άλλο ένα βιβλίο ετοιμάζεται να έρθει για να ταράξει τα πολιτικά, αλλά και τα στρατιωτικά νερά του τόπου. Το γράφει ήδη ένας από τους πλέον ικανούς, αλλά ακριβοθώρητος στην πορεία του στις ένοπλες δυνάμεις, απόστρατος πλέον αξιωματικός κορυφαίου βαθμού. Στην καριέρα του έζησε πολλά. Στους αναβαθμισμένους ρόλους του ακόμα περισσότερα. Τα μεγάλα του παράσημα είχαν την ένδειξη διαφάνεια στην διαχείριση, σεβασμός στα χρήματα του κράτους, αξιοκρατία στις επιλογές του, εχθρός στα ρουσφέτια και συγκρουσιακός με το πολιτικό σύστημα, ενώ δεν σήκωνε παιχνίδια με τα συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων και της ασφαλείας του κράτους. Μαθαίνω ότι θα τσούξουν πολλούς αυτά που θα διαβάσουν, κυρίως πολιτικούς με τους οποίους εκ των πραγμάτων έπρεπε να συνεργαστεί. Στα νιάτα του ήξερε καλό ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό και στην καριέρα του ήξερε και να βάζει γκολ αλλά και να αποκρούει.

Η μόδα των exclusive κρατήσεων με προπληρωμή μπαίνει δυναμικά στην αθηναϊκή εστίαση. Ο πελάτης εξασφαλίζει τραπέζι, ο εστιάτορας διασφαλίζει ότι δεν θα χάσει έσοδα από ακυρώσεις. Ένα win-win που αλλάζει τις ισορροπίες και κάνει την εμπειρία γεύσης πιο… δεσμευτική! Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στον Κατάσκοπο τη νέα μέθοδο “σίγουρων πωλήσεων” ξεκινούν βραβευμένα εστιατόρια, ενισχύοντας την πολιτική κρατήσεων με προπληρωμή ή prix fixe/tasting (προκαθορισμένο μενού) ως μέσο αποφυγής ακυρώσεων τελευταίας στιγμής ή κράτηση με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Στην τελευταία περίπτωση η ένδειξη που εμφανίζεται στον πελάτη είναι η εξής: «Για να διασφαλίσετε και να συνεχίσετε με το αίτημά σας χρειάζονται τα στοιχεία της κάρτας σας. Η κάρτα σας δεν θα χρεωθεί τώρα. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την κράτησή σας (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) χωρίς κόστος έως και 24 ώρες πριν από την ώρα της κράτησής σας.Εάν ακυρώσετε ή κάνετε αλλαγές μετά την προθεσμία των 24 ωρών ή σε περίπτωση μη εμφάνισης, το εστιατόριο μπορεί να χρεώσει την κάρτα σας 70.00 ευρώ ανά άτομο». Έτσι προσφέρεται μια… σπονδή στη γεύση αλλά και στην κερδοφορία! Δίκαιο.

Το όνομα της συνδέθηκε με την παραγωγή των φορτηγών Steyr, θυμάμαι ότι έφτιαξε τα εμβληματικά τεθωρακισμένα μεταφοράς προωπικού Leonidas, τα Mercedes-Benz G-Class για τον ελληνικό στρατό, εξειδικευμένα οχήματα και λεωφορεία και τώρα περνάει στον απόλυτο έλεγχο ισραηλινού Ομίλου. Η ΕΛΒΟ σίγουρα είναι μια εταιρεία με ιστορία που συνεχίζεται αυτήν τη φορά υπό την “αιγίδα” της SK Group. Το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να την κρατήσει, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. ήταν κρατική για δεκαετίες. Από το 1972 ως ΣΤΕΓΕ (Steyr Hellas) με συνεργασία της αυστριακής Steyr-Daimler-Puch και του ελληνικού Δημοσίου. Το 1987 η εταιρεία πέρασε εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του ελληνικού κράτους και μετονομάστηκε σε ΕΛΒΟ. Έμεινε κρατική μέχρι την περίοδο της κρίσης, αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το 2014 μπήκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Το 2020 εξαγοράστηκε από την κοινοπραξία SK Group – Plasan (ισραηλινών συμφερόντων), οπότε η ΕΛΒΟ πέρασε πλέον στα χέρια ξένου ιδιώτη. Η SK Group, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός αμυντικός όμιλος στο Ισραήλ, διαθέτει εγκαταστάσεις σε ΗΠΑ, Ασία και Λατινική Αμερική, ενώ τώρα εδραιώνει για πρώτη φορά παρουσία στην Ευρώπη.

Αν όχι Σεπτέμβριο, τότε Οκτώβριο -λέει ο πληροφοριοδότης μου- η Μασούτης θα είναι έτοιμη για να υποβάλει δεσμευτική δήλωση για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Μετά θα χρειαστούν περίπου έξι με οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τις πωλήσεις της Μασούτης που ήδη στο πεντάμηνο “έτρεξαν” με +6,3%.

Πεδίο μάχης των… μηχανών του μέλλοντος έγινε και η Ελλάδα, με τις εταιρείες που “τρέχουν” την Τεχνητή Νοημοσύνη να παλεύουν για την επικράτηση σε μια αγορά δισεκατομμυρίων ευρώ. Κολοσσοί της τεχνολογίας γνωρίζοντας ότι όποιος κατακτήσει το γραφείο και την καθημερινή εργασία, θα “κλειδώσει” και την ηγεμονία του αύριο, έχουν κάνει γερό “πρεσάρισμα” στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων ελληνικών Ομίλων για εκπαίδευση και προετοιμασία (υπό προϋποθέσεις επιδοτούμενη…). Στην Ελλάδα, η Microsoft έχει ήδη ξεκινήσει «εκστρατεία» εκπαίδευσης εταιρειών γο το Copilot, φέρνοντας trainers από τη Σλοβενία, τη Σερβία, τη Γερμανία και αλλού. Δεν πρόκειται για αθώα πρωτοβουλία, αλλά για στρατηγική διείσδυση… Οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι –από τον τραπεζικό τομέα μέχρι το λιανεμπόριο– ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να κόψουν κόστος και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Εκπαιδεύοντας το προσωπικό σε εργαλεία ΑΙ, ανεβάζουν την παραγωγικότητα, ψαλιδίζοντας μελλοντικές θέσεις εργασίας. Ο ανταγωνισμός είναι ανελέητος: Microsoft από τη μία, Open AI από την άλλη. Και το πεδίο της σύγκρουσης δεν είναι τα data centers ούτε οι servers, είναι ο… νους των εργαζομένων. Σε ποιο εργαλείο θα εκπαιδευτούν; Ποιο θα μάθουν να εμπιστεύονται; Ποιο θα γίνει «δεύτερη φύση» τους; Η Ελλάδα, μικρή αγορά αλλά με μεγάλες φιλοδοξίες, γίνεται εργαστήριο του μέλλοντος. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο ποια εταιρεία θα κερδίσει την πρωτιά, αλλά ποιος εργαζόμενος θα μείνει… απ’ έξω. Αν μπορεί να τους προστατεύσει το κράτος; Αφήνω την απάντηση σε εσάς…

